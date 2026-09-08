“Başından beri dört aydan uzun süredir çok net iletişim kurduk. Hâlâ açık pazarlar var. Bakalım ne olacak” diyen Bayern’in sportif patronu Max Eberl, Schalke ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından Sacha Boey’nin geleceği hakkında konuşmuştu.

Ancak Suudi Arabistan gibi söz konusu pazarlar da pazar günü itibarıyla kapandı ve sağ bek hâlâ Alman rekortmeninin oyuncusu konumunda. Böylece 25 yaşındaki futbolcunun planlanan ayrılığı da nihai olarak suya düşmüş gibi görünüyor.

Her ne kadar İsviçre’ye (transfer penceresi 8 Eylül’e kadar açık) ya da Yunanistan’a (son gün 15 Eylül) bir transfer teorik olarak hâlâ mümkün olsa da, oyuncunun sportif ve mali beklentileri göz önüne alındığında bu ihtimal pek olası görünmüyor.

Bild’in haberine göre Bayern Münih, Boey’nin olası transferi için Suudi Arabistan’dan kulüplerle görüşmelerde bulunmuştu. Oyuncu da prensipte çöle transfer olmaya açıktı. Ancak sonunda transfer gerçekleşmedi.

Fransız oyuncunun teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde Münih’te uzun vadeli bir perspektifi bulunmuyor. Rekortmen kulüple olan sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Eberl, temmuz ayında Boey’yi kamuoyu önünde satış adaylarından biri olarak nitelendirmişti. Tıpkı artık kulüpten ayrılmış olan Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza gibi.

Sportif direktör Christoph Freund ise kısa süre önce, son dönemde diğer kulüplerle yapılan görüşmeler nedeniyle bireysel antrenman yaptıktan sonra, savunma oyuncusunun Isar kıyısında kalması halinde yeniden tamamen normal şekilde takıma entegre edilmesinin istendiğini açıklamıştı.

Freund, “Eğer tüm pazarların kapanması ve onun burada kalması gibi bir durum olursa, o zaman tamamen normal şekilde takımımızın bir parçası olacak” dedi. Boey’nin “her zaman kusursuz davrandığını, harika bir hazırlık dönemi geçirdiğini” söyledi.