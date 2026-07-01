İki kıtadan… Dünya Kupası’nda Mısır-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Çarşamba günü, önümüzdeki Cuma günü oynanacak 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Mısır ile Avustralya arasında oynanacak maçın hakem ekibini açıkladı.
Mısır Milli Takımı, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçerek ilk kez eleme turlarına katılıyor.
Mısır Milli Takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı Dünya Kupası 7. Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.
Mısır-Avustralya maçının hakem kadrosu şu şekilde:
Ana hakem: Uruguaylı Gustavo Tiguera
Birinci yardımcı hakem: Uruguaylı Carlos Barrero
İkinci yardımcı hakem: Uruguaylı Nicolás Taran
Dördüncü hakem: İsviçreli Sandro Scherer
Yedek beşinci hakem: İsviçreli Stefan de Almeida