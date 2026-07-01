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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

İki kıtadan… Dünya Kupası’nda Mısır-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Dünya Kupası
Avustralya
Mısır
ABD

32'li turdaki karşılaşma

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Çarşamba günü, önümüzdeki Cuma günü oynanacak 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Mısır ile Avustralya arasında oynanacak maçın hakem ekibini açıkladı.

Mısır Milli Takımı, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçerek ilk kez eleme turlarına katılıyor.

Mısır Milli Takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı Dünya Kupası 7. Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Mısır-Avustralya maçının hakem kadrosu şu şekilde:

Ana hakem: Uruguaylı Gustavo Tiguera

Dünya Kupası
Avustralya crest
Avustralya
AUS
Mısır crest
Mısır
EGY

Birinci yardımcı hakem: Uruguaylı Carlos Barrero

İkinci yardımcı hakem: Uruguaylı Nicolás Taran

Dördüncü hakem: İsviçreli Sandro Scherer

Yedek beşinci hakem: İsviçreli Stefan de Almeida


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