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Eintracht Frankfurt ve Stuttgart, Avrupa kupalarına katılma yarışındaki keyifli düellonun ardından galibiyet ivmesinden yoksun kaldı.

Cumartesi akşamı Stuttgart deplasmanında alınan 2-2'lik (1-1) beraberlik, beş resmi maçtır yenilmeyen Frankfurt'un işine en azından ev sahibinden daha çok yaradı. Bundesliga'da Stuttgart, altıncı sıradaki Werder Bremen'in beş puan gerisinde. Frankfurt'un farkı ise üç puan.

Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Angelo Stiller, Sky'a yaptığı açıklamada, "Bu acı verici. 2-1 öndeydik ve o sırada Frankfurt'un baskı kurduğu hissine kapılmamıştık. Ama futbolda hatalar olur, beraberlik de kabul edilebilir bir sonuç" dedi. Stiller, takımının oyuncuları yeniden "sonuna kadar götürmenin" bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda sert ikili mücadelenin yaşandığı tempolu maçta Grischa Prömel (42), Stuttgart'ın ilk net fırsatını gole çevirerek takımını öne geçirdi. Mücadeleci ve oyunda daha üstün görünen Frankfurt, Ansgar Knauff'un (45+2) korner sonrası Deniz Undav'ın engellenemeyecek şekilde yön değiştirdiği şutuyla eşitliği sağladı. Stuttgart kaptanı Undav daha sonra Luca Jaquez'in (53) 2-1'lik golünü hazırladı. Ancak Frankfurt, millî forvet Younes Ebnoutalib'in (62) golüyle yine kısa sürede karşılık verdi.

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Stuttgart son dönemde kaybettiği gollerini arıyordu. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a 2-0 yenildikleri maçın ardından "Sanki üzerimizde bir uğursuzluk var" demişti. Forvet Ermedin Demirovic ise "Bir noktada bu kilit açılacak" diye vurgulamıştı. Hoeneß bu amaçla ilk 11'de beş değişiklik yaptı; Undav da kadroya döndü. Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter ise Stuttgart'ın "kafasının içine değil, ayaklarına" baktığını söyledi.

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Bu köklü kulüplerin düellosunda kaybeden taraf, Noel öncesi dönemde Avrupa kupaları yarışına yakın kalmakta zorlanacaktı. İki takımın oyunundan da maçın öneminin farkında oldukları anlaşılıyordu. Baskıyla başlangıçta daha iyi başa çıkan Frankfurt'un bu durumu, Jonathan Burkardt (16) ve Lilian Brassier'nin (18) şutlarına da yansıdı.

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VAR, Frankfurtlu Robin Koch'a gösterilen kırmızı kartı iptal ettirdi

Ardından Stuttgart, Demirovic'i savunma arkasına kaçırdı. Frankfurt adına kararlı bir müdahalede bulunan Robin Koch'a hakem Sascha Stegemann kırmızı kart gösterdi (20). İtirazların ardından görüntüleri izleyen hakem, Koch'un topa ayak ucuyla dokunduğunu görerek kırmızı kart kararını geri aldı.

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İki takım da artık risk alıyordu. Oyun bir o kaleye, bir bu kaleye taşındı; yarım saat geride kaldığında oyalanmaya yer kalmamıştı. Frankfurt ikili mücadelelere sert girdi ve topu sık sık kazandı, ancak hızlı hücumları yeterince isabetli sonuçlandıramadı.

Stuttgart baskıdan pas yaparak çıktığında rakip ceza sahasına da girebiliyordu. Ancak eski sorun sürüyordu: Demirovic'in etkileyici ara pasının ardından Prömel yakın köşeye vurup golü bulana kadar bunlardan net fırsat çıkmadı. Knauff korner sonrası biraz da şansın yardımıyla karşılık verdi. İkinci yarıda Jaquez, tipik kafa golünde affedilmeyecek kadar boş bırakılmıştı. Ebnoutalib ise Burkardt'ın pasını soğukkanlılıkla değerlendirerek skoru 2-2 yaptı.