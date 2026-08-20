"İki kez neredeyse ölüyordum": DFB forveti Deniz Undav dramatik olayları anlattı

Undav, YouTube formatı "hstrystories"'nde özel hayatına dair bazı ayrıntılar paylaştı. 30 yaşındaki futbolcu, diğer konuların yanı sıra en sevdiği yemeklerden de bahsetti. Bunlar ise şöyle: Gost u Birinc (Kürt spesiyalitesi), Pel (pirinç dolgulu asma yaprakları), lahmacun ve döner.

Yemek üzerine sohbet sırasında konu bir noktada suşiye geldi ve Undav da tüm deniz ürünlerine karşı intoleransı olduğunu açıkladı. Undav, "Karides yiyemiyorum. İki kez alerji oldum, iki sefer de neredeyse ölüyordum" dedi. "Her yerim şişiyor ve nefesim kesiliyor. Daha önce ben de böyle bir şey duymamıştım."

Undav genel olarak aşırı acılı yemeklere düşkün. Özellikle döner yerken kırmızı biber tozunu tercih ediyor. Acılık, Scoville adı verilen ölçü birimiyle ölçülüyor. Ortalama insanlarda ağrı hissi yaklaşık 2.500 Scoville'de başlıyor. Ancak Undav, kendi açıklamasına göre bir kez "üç milyon Scoville'lik bir döner" yemiş.

Daniz Undav, cuma günü VfB ile yeni sezona başlıyor

Undav şu anda VfB Stuttgart ile yeni sezona hazırlanıyor. İlk resmi maç cuma günü DFB-Pokal'da deplasmanda Hansa Rostock'a karşı oynanacak. Bundesliga açılışında ise bir sonraki cuma günü deplasmanda son double şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak.

Bu mücadele aynı zamanda geçen mayıstaki DFB-Pokal finalinin tekrarı olacak. O maçta Münih ekibi, Undav'ın VfB'sini 3-0'la rahat geçmişti. Kuzey Amerika'daki bir sonraki Dünya Kupası'nda ise Undav, genel olarak hayal kırıklığı yaratan Almanya Milli Takımı'ndaki az sayıdaki olumlu isimden biriydi.

Undav, sezona iyi bir başlangıç yaparak yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un da dikkatini çekmek istiyor. Eylül ayı sonunda başlayacak ilk milli maç döneminde Yunanistan (iki kez), Hollanda ve Sırbistan'a karşı toplam dört maç oynanacak.