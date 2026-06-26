'İki kez Dünya Şampiyonu olan takımda bomba patladı: kilit oyuncular değişiklik talep ediyor'

Uruguay’ın Dünya Kupası macerası şu ana kadar hayal kırıklığı yaratıyor. Yeşil Burun Adaları (2-2) ve Suudi Arabistan (1-1) karşısında galibiyet alınamadı, bu nedenle takımın puanı 2’de kaldı. Bu gece Hollanda saatiyle 02.00’de Uruguay, grup lideri İspanya ile karşılaşacak; Bielsa’nın kendisinin de “final” olarak nitelendirdiği bir maç. Bir sonraki tura yükselebilmek için bu maçı kazanmak gerekiyor.

Çeşitli medya kaynaklarına göre, milli takım teknik direktörü Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet ve kaptan Federico Valverde’den eleştiri aldı. Bu dörtlü, Bielsa’nın yoğun antrenman programı ve taktiksel tercihlerine karşı çıkıyor. İddiaya göre oyuncular farklı bir oyun stili istiyor.

Daha önce eski golcü Luis Suárez de Bielsa’yı eleştirmişti. Suárez, 2024 yılında milli takım teknik direktörünü, özellikle antrenman yöntemleri nedeniyle kadro içinde bölünmeye yol açmakla suçlamıştı. Inter Miami oyuncusu o dönemde, “Oyuncular için bu durum çok yakında patlak verecek, patlamak üzereler” demişti.

Bielsa, yıllardır son derece yoğun antrenman yöntemleriyle tanınıyor. Teknik direktör, Şubat 2022’de, benzeri görülmemiş bir sakatlık dalgasıyla boğuşan Leeds United’dan kovulmuştu. Bielsa’nın Leeds’teki halefi Jesse Marsch, Bielsa’nın antrenman yöntemleriyle çok sayıda sakatlık arasında bir bağlantı olduğunu söylemişti. Marsch, “Oyuncular açıkça aşırı antrenman yapmıştı” demişti.

Bielsa da oyuncularından çok şey beklediğinin farkında, ancak teknik direktör yoğun pres, yüksek antrenman yükü ve hücum futbolu felsefesinden vazgeçmiyor. Bu durum, kadro içinde yeniden hoşnutsuzluğa yol açıyor.

Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, Bielsa’nın son derece zorlu çalışma tarzı ve bazı kilit oyuncularla olan gergin ilişkiler nedeniyle Uruguay büyük baskı altında. Cuma gecesi İspanya ile oynanacak kritik bir Dünya Kupası maçı var; takımın hafta sonu sonrasında da turnuvada kalabilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.