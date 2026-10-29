Alman millî futbolcu, çarşamba akşamı Bianconeri'nin Genoa karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından ancak ikinci yarının başında oyuna girdi. Spalletti, hücuma canlılık katmak için savunma oyuncusu Federico Gatti'yi oyundan çıkardı.

Woltemade oyuna dahil olmaya çalışıp fırsatlar yaratsa da aradığı golü yine bulamadı. Bitiş düdüğünden yalnızca saniyeler önce Genoa kalecisi Justin Bijlow, 24 yaşındaki oyuncunun kafa vuruşunu kurtararak gole izin vermedi.

Woltemade'nin Serie A'da hâlâ golü bulunmaması üzerine İtalyan spor basınından eleştiriler gecikmedi. Gazzetta dello Sport, performansına 5,5 puan vererek şu değerlendirmeyi yaptı: "Dev oyuncu, Genoa'nın beton gibi savunmasında bir türlü boşluk bulamadı. Ligde öldürücü içgüdüden yoksun. Etkili kafa vuruşu, acı yenilgiyi önlemek için çok geç geldi."

Forvete yine 5,5 puan veren Tuttosport'un değerlendirmesi de aynı ölçüde sertti: "Spalletti, işlemeyen hücuma nihayet canlılık katmak için Woltemade'yi devre arasında oyuna aldı. Sonuç hayal kırıklığı yarattı. Şu anda Kolo Muani ile birlikte, rakip ceza sahasından şeytanın kutsal sudan kaçtığı gibi kaçan bir ikili oluşturuyor. Acilen gole ihtiyaç duyulduğunda göze hoş gelen topuk pasları Juve'nin işine yaramıyor."

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"Sırık": Nick Woltemade'ye sert eleştiri

Woltemade'nin hücumdaki etkinliğine ilişkin tartışmalar, maçtan kısa süre önce yeniden alevlenmişti. Eski İtalyan forvet Marco Borriello, bir röportajda Torino ekibinin hücumunu eleştirmişti: "Juventus'un şu anda santrfor bölgesinde büyük bir sorunu var. Woltemade uzun boylu ve teknik becerisi yüksek bir sırık olsa da sahada tamamen tahmin edilebilir oynuyor. Alman oyuncu, İtalya'nın en üst ligindeki bu en yüksek seviyede gereken soğukkanlılıktan yoksun."

Takımın kötü gidişi, teknik direktörün durumunu da zorlaştırıyor. Juventus'un ligde sekizinci sıraya gerilemesi ve zirveyle arasındaki farkın açılmasıyla Spalletti üzerindeki baskı artıyor. La Stampa gazetesinin haberine göre kulüp yönetimi, olası halefleri şimdiden değerlendiriyor.

Habere göre eski Juve teknik direktörü Antonio Conte favori. Şu anda göreve uygun durumdaki Stefano Pioli'nin yanı sıra Didier Deschamps'ın da adı adaylar arasında geçiyor. 58 yaşındaki Deschamps'ın göreve hazır olduğunun sinyalini verdiği belirtiliyor. Torino ekibini 2006/07 sezonunda da çalıştıran ve o dönemdeki istifasını bir yıl önce kamuoyu önünde hata olarak nitelendiren Deschamps, böylece yaklaşık yirmi yıl sonra kulübün teknik direktörlük koltuğuna dönebilir.