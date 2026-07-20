Tony Kroos, 2026 Dünya Kupası finali sonrasında sadece iki kelimeyle dünya çapında futbolseverler arasında tartışma başlattı.

İspanya'nın Arjantin'i tek golle mağlup etmesinin ardından Alman yıldız, "X" platformundaki hesabından "Futbol kazandı" diye yazdı.

Kroos’un bu sözleri, İspanya’nın açık üstünlüğünün görüldüğü bir finalin ardından geldi. “La Roja”, maç boyunca kendi oyun stilini dayatırken, Arjantin milli takımı savunma yapmakla yetindi; bu, son yıllarda tek tarafın hakimiyet kurduğu en belirgin finallerden biriydi.

Toni Kroos’un yorumu geniş yorumlara yol açtı; zira birçok kişi, İspanya’nın top hakimiyetinin %65’e, Arjantin’in ise %35’e ulaşması ve Ayrıca İspanya oyuncuları 20 şut atarken Arjantin sadece 2 deneme yapabildi; bunlardan 12'si kaleyi buldu. Arjantin milli takımı ise normal süre boyunca direkler ve üst direk arasına hiçbir şut gönderemedi.

İstatistikler ayrıca, Arjantin’in ilk 90 dakikayı neredeyse hiç tehlikeli pozisyon yaratamadan tamamladığını ortaya koydu; takım 0,00 beklenen gol (xG) kaydetti. Bu durum, İspanya’nın tam üstünlüğünü yansıtıyordu ve Ferran Torres’in 106. dakikada attığı galibiyet golüyle sonuçlandı.

Kroos, maç öncesinde İspanya’nın üstün olacağını öngörmüş ve ilk golü atmasının maçı kendi lehine çevireceğini belirtmişti; bu da İspanya’nın iki uzatma devresine yayılan hakimiyetinin ardından gerçekten de gerçekleşti.

Kroos’un “Tango” takımı karşısında özel bir geçmişi var; zira 2014 Dünya Kupası’nda Arjantin’i yenerek şampiyon olan Almanya’nın yıldızlarından biriydi ve bu da yorumunun taraftarlar arasında daha büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

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