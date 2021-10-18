İki kaptan, bir efsane: Arsenal efsanesi Vieira, Arteta için büyük bir sorun haline gelebilir mi?

Arsenal'in efsane oyuncularından Patrick Viera, Crystal Palace'ın başında ilk kez teknik direktör olarak Emirates Stadyumu'na çıkıyor.

Arsenal'in, eylül ayında Norwich City'ye karşı oynadığı kritik Premier Lig maçı öncesinde Patrick Vieira'nın adı, Emirates Stadyumu çevresinde çınlamaya başlamıştı bile.

Arsenal taraftarları, Patrick Viera'nın adını dillendirirken art arda 3 yenilgi alan mevcut hocaları Mikel Arteta'ya bir mesaj gönderme kaygısı gütmüyorlardı.

Vieria'nın, bir teknik direktör olarak Premier Lig'de Tottenham'a karşı aldığı 3-0'lık galibiyeti kutluyorlardı Arsenal taraftarları.

Ancak, bu bir isyan olmaktan çok uzak olsa da Arsenal taraftarlarının önlerinde teknik direktör seçeneği olarak başka bir üst düzey hoca olması Arteta tarafından fark edilmiyordu.

Bu durum, Vieira'nın Arsenal'deki kalıcı popülaritesinin açık bir işaretiydi. Topçular, Crystal Palace'ın bu sezonki performansına bağlı olarak efsanevi oyuncuları Viera'nın gölgesinin, Arteta için giderek daha fazla rahatsız edici bir hale geldiğinin bilincindeydi.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Viera'nın Emirates Stadyumu'na gelişi hakkında konuşan İspanyol hoca Arteta, Arsenal'in eski yıldız orta sahasıyla ilgili, "Umarım hak ettiği değeri görür" dedi.

Arteta'nın, bu konuda endişelenmemesi gerekiyor çünkü Viera, efsanesi olduğu kulübün sahasına çıkarken en sıcak karşılamayı hak ediyor. Şu anda Arsenal'in başında kim olursa olsun, Topçular efsane futbolcularını en iyi şekilde karşılardı.

Arsenal'e dönüşü hakkında soru sorulduğunda Vieira, "Gerçekten bunu dört gözle bekliyorum" dedi. “Dokuz yıl boyunca bu futbol kulübünde oynama şansım oldu. Bu futbol kulübüne çocukken geldim ve olgun bir insan olarak ayrıldım.

"En iyi futbolumu oynadığım kulüp burası. Yani oraya geri dönmek tabii ki duygusal olacak ama bunu bir kenara koyacağım çünkü bizim için önemli olan iyi performans göstermek ve puan almak.

"Arsenal için tarih yazan bir oyuncu kuşağının parçası olmaktan dolayı gerçekten çok memnunum. Ancak, tüm odağımı ve konsantrasyonumu iyi bir performans göstermek ve Arsenal karşısında istediğimiz sonucu almak için kullanacağım.

“Ben, bir yönetici olarak duygularımı kontrol etmek zorundayım. Bunu her zaman yapmaya çalışıyorum ve Arsenal maçında da kendimi kontrol edeceğim."

Vieira ve Arteta'nın hikayeleri bir bakıma birbirine benziyor ama aynı zamanda da çok farklı.

Her ikisi de Arsenal orta sahasına istikrar ve kalite getirmek için Arsene Wenger tarafından takıma dahil edildiler. İkisi de Arsenal'in kaptanlığını yaptılar.

Ama çok farklı dönemlerde oynadılar.

Arteta, Kuzey Londra'da oynadığı süre boyunca iki FA Kupası kaldırmayı başarırken, Premier Lig şampiyonluğu yaşayamadı.

Vieira ise 4 FA Cup kaldırırken Arsenal takımında kaptanlık yaptığı 2003-04 sezonunda; tek bir lig maçını bile kaybetmedi.

Bu nedenle Arteta, tıpkı kendisinden önceki ve sonraki diğer orta saha oyuncuları gibi Vieira ile sürekli karşılaştırılacak çünkü Fransa ile Dünya Kupası'nı da kaldıran Patrick Viera, Arsenal orta sahası için çıtayı bayağı bir yükseğe koydu.

Arteta da Patrick Viera'nın hakkını veriyor ve "Patrick, Patrick'ti. Onun gibi bir tane daha olmayacak" diyor.

1996 yılında Sheffield'a karşı Arsenal formasıyla ilk maçına çıkan Patrick Viera, yedek kulübesinden çıktığı ilk andan itibaren özel bir oyuncu olduğunu herkese gösteriyordu.

O zamanlar sadece bir gençti. İlk maçının ardından 25 yıl geçti ve onun performansı, bugün hala konuşuluyor ki o günkü oyunu sadece tadımlıktı.

Arsenal'da 9 yıl oynayan Patrick Viera, 406 kez formasını giydiği kulüpten 7 büyük kupa kazanarak ayrıldı. Arsenal adına yaptığı son vuruş ise FA Cup'ı kazandıran penaltıydı. Sadece o penaltı bile Fransız futbolcunun, Londra'nın kuzeyindeki ışıltılı günlerini özetliyordu.

Patrick Viera'nın, Emirates Stadyumu'nu çevreleyen dış duvarlarda 32 kulüp efsanesiyle beraber dev bir fotoğrafı bulunuyor.

Arteta ise kulüpte oynadığı süre boyunca, yaptığı tüm iyi işlere rağmen böyle harika futbolcular arasına girmeyi hayal bile edemezdi.

İspanyol hoca; Patrick Viera hakkında, "O, bir Arsenal efsanesi. Sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da kulübe çok iyi şeyler aktardı. Arsenal'in, en başarılı döneminde kaptanlık yaptı.

"Onu geri almak ve doğru şekilde tanımak bence gerçekten önemli ve eminim ki bu bir gün gerçekleşecek."

Arteta'nın tüm iyi övgülerine rağmen, Vieira'nın Premier Lig'e geri dönmesi İspanyol hoca için rahatsız edici olabilir.

Patrick Viera, Arsenal'deki teknik direktörlük değişimlerinin son iki tanesinde birçok habere konu oldu fakat kulüp tarafından, sırasıyla Unai Emery ve Arteta tercih edildi.

Ama Viera'nın çekiciliği, kesinlikle kulüpteki hayran kitlesini azaltmayacak.

Ve nihayet, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Viera; Arsenal'a her zamankinden daha yakın.

Roy Hodgson'ın ayrılmasının ardından Crystal Palace'ın hocası olmak Viera için büyük bir sorumluluktu fakat Fransız teknik adam takımın başına geçti. Viera, Arsenal'a karşı iyi bir oyun oynatırsa çok yakında Emirates'teki kalabalığın ilgisini daha fazla çekmeye başlayacak.

Meşhur Vieira şarkısının, uzun zamandır beklenen dönüşün gerçekleşeceği pazartesi günü Emirates'de çalınması kkuvvetle muhtemel görünüyor.

Arteta'nın en büyük görevlerinden biri, bu sezon Arsenal'de bu şarkının son kez duyulmasını sağlamak olacaktır.

Eğer bunu başaramazsa, İspanyol hoca'nın kendisini fazlasıyla rahatsız hissetmesi gerekecek.

Çeviri: Ethem Sündük

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