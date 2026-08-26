Barcelona, taraftarlarını Elche'de sarsan saldırı olayına seyirci kalmadı; başkanı Joan Laporta'nın harekete geçmesinin ardından sıra sahadaki takım liderlerinden birine geldi ve o da dayanışmasını kendine özgü bir yolla ilan etti.

Barcelona'nın orta saha yıldızı Gavi, geçtiğimiz pazar günü Elche ile Barcelona maçının başlamasından önce Martínez Valero Stadı yakınlarında Ulusal Polis'in saldırısına uğrayan küçük yaştaki çocuğa tam desteğini gösterdi.

Gavi'nin bu jesti, "Sant Antoni Barcelona" taraftar kulübünün Instagram hesabı üzerinden geldi. Sembolik ama net ve güçlü bir destek mesajı bırakan Gavi, dört emoji kullandı: güç ve destek anlamına gelen iki kol ile biri mavi diğeri kırmızı iki kalp; bu, gence ve ailesine duyulan sevgi ve dayanışmanın bir işaretiydi.

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Olay, Katalan kulübü içinde geniş bir öfke dalgasına yol açmıştı; zira Katalonya bağımsızlık bayrağı "Estelada"yı taşıdığı için küçük yaştaki çocuğa yönelik "orantısız ve şiddet içeren" olarak nitelendirilen bir gözaltı işlemini belgeleyen görüntüler yayılmıştı.

Başkan Joan Laporta, dün mağdurun babasıyla doğrudan iletişime geçme girişiminde bulunmuş, ailenin polisin davranışlarına karşı yargı yoluna başvurmaya karar vermesi hâlinde kulübün tam desteğini ve hukuki yardımını sunmuştu.

Laporta bununla da yetinmedi; yaşananları açıkça kınadı ve sembolik bir tırmandırma adımı duyurdu. İfade özgürlüğünün bir kanıtı olarak, takımın Athletic Bilbao'ya karşı oynayacağı bir sonraki maçta "bağımsızlık bayrağı kutlaması" düzenlemekte kararlı olduğunu vurguladı; aynı zamanda Dünya Kupası şampiyonları için herhangi bir tören yapılmayacağının altını çizerek reddedici tutumuna açık bir gönderme yaptı.