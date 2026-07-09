"İki Gül Savaşı" alevleniyor... Manchester United tarihi bir transferin eşiğinde

Saha sınırlarını aşan cesur bir adımla Manchester United, Leeds United’ın kalecisi Karl Darlow ile anlaşmasını sonuçlandırdı ve onu Old Trafford’a transfer etti. Bu transfer, iki kulüp arasındaki “İki Gül Savaşı” olarak bilinen rekabeti alevlendiren, nadir görülen tarihi bir anlam taşıyor.

Güvenilir gazeteci Fabrizio Romano, “X” sitesindeki hesabı üzerinden, İngiliz kalecinin yarın Cuma günü “Kırmızı Şeytanlar” ile sözleşmesini imzalayacağını ve yeni sezonun başlaması öncesinde United’ın kaleci pozisyonunu güçlendirme planı kapsamında Andre Onana’nın ardından takımın ikinci kalecisi olacağını açıkladı.

Darlow ile yapılacak anlaşma, bu yaz Old Trafford'dan ayrılmaya çok yakın olan Türk kaleci Altay Bayındır'ın ayrılışının ön hazırlığı niteliğinde. Manchester United, Premier Lig tecrübesiyle Leeds'in kalecisini ideal bir yedek olarak görüyor.

Bu transferin değeri sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda tarihsel sembolizminde de yatıyor. Zira Leeds United ile Manchester United arasındaki doğrudan transferler, iki kulübün taraftarları arasında on yıllardır süren şiddetli düşmanlık nedeniyle futbol dünyasında bir tabu olarak kabul ediliyor.

Darlow, bu transferle birlikte her iki kulübün formasını da giymiş efsanelerin yer aldığı istisnai bir listeye giriyor. Bu listenin başında Rio Ferdinand, Gordon McQueen ve Alan Smith yer alıyor; bu tür bir durum tarih boyunca pek sık tekrarlanmamıştır.

Darlow, geçen sezon Leeds formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sezonun ikinci yarısında ilk 11'de yerini sağlamlaştıran ve göz alıcı performanslar sergileyen oyuncu, United yönetimini kendisini kadroya katmaya ikna etmişti.

“İki Gül Savaşı”, Manchester United ve Leeds United kulüpleri arasındaki şiddetli futbol rekabetine verilen tarihi bir lakaptır. Bu isim, 1455 ile 1485 yılları arasında Lancaster (Manchester’ın bulunduğu bölge) ve York (Lid'in bulunduğu) arasında yaşanan bir iç savaştan gelmektedir.