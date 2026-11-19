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ABD'nin ilgisine ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip tekliflere rağmen Pep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra bir yıl ara verme planına kesin olarak bağlı.

Telegraph'ın haberine göre Guardiola, Manchester United'a giden eski millî takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun yerine geçmesi için ABD Futbol Federasyonu'ndan gelecek her türlü girişimi geri çevirecek.

Guardiola'nın danışmanı Josep Maria Orobitg'in son açıklamaları da bunu destekliyor. Suudi televizyon kanalı Al-Riyadiya'ya konuşan Orobitg, "Pep, gelecek sezon başlamadan önce geleceği hakkında resmen görüşmelere başlayacak. Bu, şu an için kesin bir karar" diyerek İspanyol yıldız teknik direktörün planladığı arayı vereceğini vurguladı.

Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifler de bu kararı değiştirmeyecek. Orobitg, teklif yapan kulüplerin isimlerine değinmeden, "Son günlerde aracılar vasıtasıyla Suudi Arabistan'dan teklifler aldık ama Guardiola hepsini reddediyor" dedi.

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Pep Guardiola, İtalya'nın başına geçmeye çok yaklaşmıştı

Guardiola, geçen sezonun sonunda on yılın ardından Manchester City'den ayrılmıştı. Daha önce teknik direktörlüğe ara vermek istediğini açıklasa da kısa süre sonra İtalya Millî Takımı'nın o dönem boş olan teknik direktörlük görevini üstlenmeye çok yaklaşmıştı .

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İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini, ağustos ayında Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada, "Onunla görüşmek için Barselona'ya gittik, birlikte öğle yemeği yedik ve bütün gün konuştuk. Bu görev onu çok cezbediyordu. Kabul etmeye çok yaklaşmıştı. Hatta kâğıtlara ilk 11'ler yazmaya başlamıştı" dedi. 58 yaşındaki Maldini, yazın kısa bir süre İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürütmüş, ancak görevde iki haftayı biraz aşkın bir süre kaldıktan sonra istifa etmişti.

Getty Images

Pochettino kısa süre önce Manchester United'da görevden alınan Michael Carrick'in yerine geçmek için ABD Millî Takımı teknik direktörlüğünden ayrılınca Guardiola'nın adı da bu görev için öne çıkan adaylar arasında hızla anılmaya başlandı . Telegraph'a göre 55 yaşındaki teknik direktör bu göreve de açıktı, ancak ara vermeyi seçti.

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Pep Guardiola hangi millî takımların başına geçmek istiyor?

ABD, Pochettino'nun yerine başka bir isim aramak zorunda kalacak. Guardiola'yı ise gelecekte özellikle iki farklı millî takımın cezbettiği söyleniyor: Brezilya ve İngiltere.

Guardiola'nın on yıl boyunca çalıştığı futbolun anavatanında mevcut teknik direktör Thomas Tuchel'in koltuğu ise oldukça sağlam. Alman çalıştırıcı İngiltere'de zaman zaman eleştirilse de özellikle Arjantin'e karşı öne geçmelerine rağmen kaybettikleri Dünya Kupası yarı finalindeki tercihleri nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı . Buna rağmen İngiltere'yi üçüncü sıraya taşıyarak takıma 1966'daki şampiyonluktan bu yana en iyi Dünya Kupası derecesini yaşattı. Kısa süre önce de UEFA Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu İspanya deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle dikkat çekti.

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Dolayısıyla Tuchel'in görevinden erken ayrılması şu anda hiç de olası görünmüyor. Sözleşmesi de 2028'de kendi ülkelerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın sonrasına kadar sürüyor. Bu nedenle, 2027'de teknik direktörlüğe dönmeyi planlayan Guardiola için İngiltere Millî Takımı görevi o tarihte henüz bir seçenek olmayacak.

Peki ya Brezilya? Edinilen bilgilere göre rekor sayıda Dünya Kupası kazanan takımın başına geçip onu geçmişteki büyük başarılarına yeniden ulaştırmak Guardiola için özellikle cazip. Selecao, 2025 baharında Dorival Junior'ın görevden alınmasının ardından yeni teknik direktör ararken o sırada City ile sözleşmesi devam eden Guardiola da adaylar arasındaydı.

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Carlo Ancelotti, Brezilya'da tartışılıyor: "Eşyalarını topla"

Sonunda göreve futbol dünyasının bir diğer büyük ismi Carlo Ancelotti geldi, ancak İtalyan teknik direktör Brezilya'da tartışmasız bir isim değil. Güney Amerikalılar Dünya Kupası'na son 16 turunda Norveç karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyle erken veda etti. Kısa süre önce de Japonya'ya karşı 3-2 kaybedilen hazırlık maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından eleştiriler yeniden yükseldi.

Brezilyalı efsane forvet Romario, Instagram'da şunları yazdı : "Ancelotti, yeter! Eşyalarını topla ve git! Artık buna dayanamıyoruz! Zaten yeterince rezil olduk ve bir Dünya Kupası'nı daha çöpe atmayı göze alamayız."

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Ancak sert eleştirilere rağmen mevcut durum, Ancelotti'nin kısa vadede ayrılacağına işaret etmiyor. Nitekim Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Genel Direktörü ve Millî Takım Menajeri Rodrigo Caetano, Dünya Kupası'ndaki son 16 turu yenilgisinin ardından 67 yaşındaki teknik direktörün görevine devam edeceği güvencesini vermişti. Ancelotti, yüksek ücretli sözleşmesini turnuvadan kısa süre önce, mayıs ayında 2030 Dünya Kupası'nın sonrasına kadar uzatmıştı. Bu nedenle onu görevden almak Brezilya Futbol Konfederasyonu'na çok pahalıya mal olacak.