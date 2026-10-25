İki gol Juventus'un nabzını yeniden canlandırdı: Juventus kötü gidişatın tünelinden çıktı

Juventus, son dönemdeki kötü gidişatına son vererek İtalya Serie A'da galibiyet nağmesine yeniden kavuştu. Bugün pazar akşamı Via del Mare Stadı'nda oynanan ve İtalya Ligi'nin sekizinci haftası kapsamındaki karşılaşmada ev sahibi Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Juventus, İtalya Ligi'nde Lazio karşısında aldığı ağır yenilgi ve Avrupa Ligi'nde Rennes ile yaptığı beraberliğin ardından mücadeleye dengesini yeniden kurmak ve taraftarıyla barışmak amacıyla çıktı. Takım, bu düşüşünü geride bırakmayı ve maçtan üç puanla ayrılmayı başardı.

Amerikalı Weston McKennie, 30. dakikada Juventus adına skoru açarak takımına ilk yarıda üstünlüğü getirdi. Ardından Douglas Luiz Soares, 41. dakikada ikinci golü kaydederek Bianconeri'nin öne geçişini pekiştirdi ve ilk yarı sona ermeden takımına rahat bir üstünlük sağladı.

İkinci yarıda Juventus üstünlüğünü korudu, karşılaşmayı lehine sonuçlandırarak üç değerli puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet, takıma İtalya Ligi yarışında rakipleri arasındaki yerini yeniden kazanması için önemli bir moral desteği verdi.

Bu galibiyetle birlikte teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, puanını 14'e yükselterek Serie A puan tablosunda yedinci sıraya çıktı. Lecce ise 9 puanda kalarak on ikinci sırada yer aldı.

Bu galibiyet, önümüzdeki haftalarda üst sıralara yaklaşmayı ve güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedefleyen Juventus için öz güveni yeniden kazanmak ve rotayı düzeltmek adına önemli bir destek anlamına geliyor.



















