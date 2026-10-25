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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

İki gol Juventus'un nabzını yeniden canlandırdı: Juventus kötü gidişatın tünelinden çıktı

Lecce - Juventus
Lecce
Juventus
Serie A
İtalya

Lazio'nun düşüşünden Lecce'nin sevincine

Juventus, son dönemdeki kötü gidişatına son vererek İtalya Serie A'da galibiyet nağmesine yeniden kavuştu. Bugün pazar akşamı Via del Mare Stadı'nda oynanan ve İtalya Ligi'nin sekizinci haftası kapsamındaki karşılaşmada ev sahibi Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Juventus, İtalya Ligi'nde Lazio karşısında aldığı ağır yenilgi ve Avrupa Ligi'nde Rennes ile yaptığı beraberliğin ardından mücadeleye dengesini yeniden kurmak ve taraftarıyla barışmak amacıyla çıktı. Takım, bu düşüşünü geride bırakmayı ve maçtan üç puanla ayrılmayı başardı.

Amerikalı Weston McKennie, 30. dakikada Juventus adına skoru açarak takımına ilk yarıda üstünlüğü getirdi. Ardından Douglas Luiz Soares, 41. dakikada ikinci golü kaydederek Bianconeri'nin öne geçişini pekiştirdi ve ilk yarı sona ermeden takımına rahat bir üstünlük sağladı.

İkinci yarıda Juventus üstünlüğünü korudu, karşılaşmayı lehine sonuçlandırarak üç değerli puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet, takıma İtalya Ligi yarışında rakipleri arasındaki yerini yeniden kazanması için önemli bir moral desteği verdi.

Bu galibiyetle birlikte teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, puanını 14'e yükselterek Serie A puan tablosunda yedinci sıraya çıktı. Lecce ise 9 puanda kalarak on ikinci sırada yer aldı.

Bu galibiyet, önümüzdeki haftalarda üst sıralara yaklaşmayı ve güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedefleyen Juventus için öz güveni yeniden kazanmak ve rotayı düzeltmek adına önemli bir destek anlamına geliyor.





#
PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
K
K
K
K
B
3
RomaRomaROM
8530196+1318
B
K
B
B
K
4
AC MilanAC MilanMIL
8530157+818
K
K
B
K
B
5
ComoComoCOM
8521147+717
K
K
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
K
K
K
B
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
B
K
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116917-84
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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