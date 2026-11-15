İngiltere Milli Takımı, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde en iyi maçlarından birine imza attı. İngiltere, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftasında, Metropolitano Stadı'nda dünya şampiyonu İspanya karşısında neredeyse tam bir üstünlük kurdu; ancak ikinci yarının yaklaşık on beşinci dakikasının ardından işler tersine döndü.

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İngiltere, ikinci yarıya 1-0 önde girdi. Golü, 45. dakikada penaltıdan kaydeden kaptan Harry Kane attı; Pau Cubarsi'nin ceza sahası içinde yaptığı faulün ardından kazanılan penaltıyı değerlendiren Kane takımını öne geçirdi. Ancak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, karşılaşmanın ikinci yarısının başlangıcıyla birlikte aynı anda üç değişiklik yapmaya karar verdi.

Pau Cubarsi, Fabian Ruiz ve Mikel Merino sahadan çıkarken, yerlerine Dean Huijsen, Pedri ve Fermin Lopez oyuna dahil oldu. İspanyol teknik adam bu değişikliklerle orta sahadaki kontrolü yeniden ele geçirmeyi ve ilk yarıda İngiltere baskısı karşısında zorlanan takımının performansını iyileştirmeyi amaçladı.

Ancak değişiklikler ev sahibine istenen huzuru getirmedi; İngiltere, ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren sert bir baskıyla İspanya'yı şaşırttı ve golünü korumak için geri çekilmek yerine ileri çıkmayı sürdürerek yalnızca dört dakika içinde skoru ikiye katlamayı başardı.

İkinci gol 53. dakikada geldi. Declan Rice'ın kullandığı isabetli bir kornerde, ceza sahası içinde rakip markajından uzak yükselen Ezri Konsa topu kafayla ağlara göndererek İngiltere'nin öne geçişini ikinci golle pekiştirdi ve İspanya'nın hesaplarını altüst etti.

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İngilizler rakiplerine nefes alma fırsatı vermedi; savunma arkasındaki boşlukları değerlendirdikleri hızlı bir kontratakta yeniden ev sahibinin kalesini tehdit etti. Bu hücumda top Jude Bellingham'a ulaştı; Bellingham, zekice bir pasla hareketlenen Ben White'a topu aktardı ve White 57. dakikada topu ağlara göndererek İngiltere'nin üçüncü golünü kaydetti.

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Maç tamamen İngiltere'nin hakimiyetine doğru giderken, Konsa'nın golünden yalnızca 10 dakika sonra, 63. dakikada heyecan yeniden canlandı. Jarell Quansah'ın topu geç çevirmesini fırsat bilen Lamine Yamal topu kaptı ve ceza sahası içine girdi; ardından Elliot Anderson tarafından faule maruz kaldı. Hakem İspanya lehine penaltıya hükmederken, Manchester City oyuncusunu da kırmızı kartla oyundan attı.

Penaltıyı 65. dakikada kullanan Mikel Oyarzabal topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı iki gole indirerek kendi sahasında ve taraftarları önünde oynadığı bu çetin karşılaşmada İspanya'ya umut verdi.

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Böylece ikinci yarının on dakikası karşılaşmanın heyecan verici bir bölümüne dönüştü. İngiltere 53 ve 57. dakikalarda arka arkaya iki gol kaydetti; ardından İspanya, 63. dakikada Anderson'ın atılmasının ardından kazandığı penaltıdan Oyarzabal'ın golüyle karşılık verdi. Kalan dakikalar, ev sahibinin skoru geri getirme çabalarıyla iyice alevlendi.

Heyecan bununla da sınırlı kalmadı. İspanya'nın beşinci oyuncu değişikliği Nico Williams, Yamal'a ulaşan hızlı bir hücumun ardından 75. dakikada İspanya'nın ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Yamal'ın tek dokunuşla çıkardığı pası değerlendiren Athletic Bilbao'nun yıldızı farkı tek gole indirdi.