İki gol atmak yetmez!… Messi’nin Dünya Kupası gol kralı unvanını kazanmak için neye ihtiyacı var?

Futbolseverler bugün Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini heyecanla beklerken, gözler aynı zamanda Altın Ayakkabı ödülü için Lionel Messi ile Kylian Mbappé arasında süren çekişmeye de çevrilmiş durumda.

Mbappé, üçüncülük maçında İngiltere’nin Fransa’yı 6-4 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atarak turnuva serüvenini noktaladı ve gol sayısını 10’a çıkararak gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu. Messi ise final maçı öncesinde 8 golü bulunuyor ve dengeleri tersine çevirmek için önünde 90 dakika, belki de 120 dakika var.

Bazıları, Messi’nin turnuvanın gol kralı unvanını kazanması için iki gol atmasının yeterli olacağını düşünse de, durum bundan daha karmaşıktır. FIFA kurallarına göre, öncelikle gol sayısı dikkate alınır; eşitlik durumunda asist sayısı esas alınır ve eşitlik devam ederse, turnuva boyunca daha az dakika sahada kalan oyuncu öncelikli sayılır.

Şu anda hem Messi hem de Mbappé’nin 4’er asistleri bulunuyor. Bu da Arjantin kaptanının sadece iki gol atmasının, gol sayısını 10’a çıkaracağı ve Fransız yıldızla hem gol hem de asist sayısında eşitleneceği anlamına geliyor; ancak bu durumda avantaj Mbappé’ye geçecek.

Bunun nedeni, Mbappé’nin turnuvayı 698 dakika oynayarak tamamlamış olması, Messi’nin ise final öncesinde 618 dakika sahada kalmış olmasıdır. Final maçına katılmasıyla, karşılaşma normal sürede biterse oynama süresi en az 708 dakikaya, uzatmalara gidilirse 738 dakikaya ulaşacak; bu da Fransız forvetin oynama süresi kriterinde üstünlük sağlamasına neden olacak.

Bu nedenle, Messi’nin Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının en kolay yolu, finalde 3 gol atarak Mbappé’yi doğrudan geçmek ya da 2 gol atıp en az 1 asist yaparak toplamda 10 gol ve 5 asist rakamına ulaşmaktır. Böylece, dakika sayısına bakılmaksızın asist kriterinde Fransız yıldızı geride bırakmış olur.

Bu rekabet sadece bu turnuvanın gol kralı unvanıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesine de uzanıyor; zira Mbappé, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak 21 golü olan Messi'yi geride bıraktı.

Arjantin kaptanı, bu tarihi rekoru geri kazanma şansına da sahip olacak; zira finalde iki gol atması halinde gol sayısını 23’e çıkararak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geri dönecek ve bireysel zaferi, ülkesini yeni bir dünya şampiyonluğuna taşıma fırsatıyla birleştirecek.

Final maçı, Messi için bireysel açıdan da özel bir öneme sahip olacak; zira kariyeri boyunca altı farklı Dünya Kupası turnuvasına katılmış olmasına rağmen, henüz hiçbirinde Altın Ayakkabı ödülünü kazanamadı.

Arjantinli yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda 7 gol atarak ülkesini şampiyonluğa taşıdıktan sonra bu ödüle çok yaklaşmıştı; ancak turnuvayı 8 golle tamamlayan Kylian Mbappé’nin ardından golcü sıralamasında ikinci sırada kalmıştı. Öte yandan Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanmıştı.

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