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Teknik direktör Vincent Kompany, Bayern Münih'teki oyuncu eksikliğine birkaç sürprizle yanıt verdi. Sacha Boey, Bara Ndiaye ve Noah Codjo-Evora, Hamburger SV karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alıyor.

Bayern Münih şu anda birçok önemli oyuncusundan yoksun. Kaptan Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala ve Harry Kane sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Musiala, büyük tartışmalar eşliğinde kısa süre önce sahalara dönmüştü ancak kas lifi yırtığı nedeniyle yeniden oynayamıyor .

HSV karşısında kalede Neuer'in yerine beklendiği gibi yine Jonas Urbig var. Sağ bekte Sacha Boey başlıyor. Satılması gündemde olan oyuncu, beş kısa süreli forma şansının ardından bu sezon ilk kez ilk 11'e giriyor. Dörtlü savunmayı Jonathan Tah, Min-Jae Kim ve Josip Stanisic tamamlıyor. Salı günü OSC Lille karşısında alınan 2-1'lik yenilgiye göre yapılan dört değişiklikten biriyle Dayot Upamecano yedek kulübesine geçiyor.

Kompany, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof ve Bara Ndiaje ile dört merkez orta saha oyuncusuna şans veriyor. Bunlardan biri sol kanatta oynayacak; muhtemelen 18 yaşındaki Senegalli Ndiaje. Ndiaje bu sezon şimdiye kadar üç maçta toplam dört dakika süre aldı. Sağ kanatta ise 1. FC Köln (1-1) ve Lille karşısındaki iki çok kötü performansının ardından yine Lennart Karl görev yapıyor.

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Kompany, Kane ve onun yerine oynayabilecek Saibari ile Gnabry'nin yokluğunda forvette ilk kez Noah Codjo-Evora'yı ilk 11'de sahaya sürüyor. 19 yaşındaki Fransız oyuncu, önceki iki maçta sonradan oyuna girmiş ancak etkisiz kalmıştı. Codjo-Evora, bu sezon Regionalliga Bayern'de şu ana kadarki 14 maçında dört gol ve bir asist kaydetti. Lille karşısında santrfor olarak hayal kırıklığı yaratan Konrad Laimer de Nathaniel Brown ve Hiroki Ito gibi HSV maçına Upamecano'nun yanında yedek kulübesinde başlıyor.

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16 yaşındaki forvet yeteneği Bastian Assomo ile 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Maycon Cardozo da yedek kulübesinde.

Bayern Münih'in HSV karşısındaki ilk 11'i

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Ndiaye - Codjo-Evora. Genç oyuncunun kendine alan bulmasını istiyoruz