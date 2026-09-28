İki farklı son, tek bir çağ: Messi zirveden veda ediyor, Ronaldo ise "yedek kulübesinde" noktalamayı seçiyor

Cristiano Ronaldo, ilk on birdeki yerini giderek yitirmesine ve takım içindeki rolüne dair soru işaretlerinin artmasına rağmen Portekiz Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sürdürmekte ısrarcı olurken, tarihi rakibi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile hikâyesinin son perdesini yazmaya hazırlanıyor. On binlerce taraftar, 6 Ekim'de Buenos Aires'te gerçekleşmesi beklenen bu vedayı iple çekiyor.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca iki yıldız, dünya futbolunun tahtını paylaştı ve zirvede kalabilme becerisine sahip pek az oyuncunun yetiştiği bir dönemde her biri kendisini olağanüstü bir ölçüt olarak kabul ettirdi.

2008 ile 2023 yılları arasında Ronaldo ve Messi, 15 Ballon d'Or ödülünün 13'ünü aralarında paylaştı. Bu rekabet, rakamların ve kupaların sınırlarını aşarak oyunun tarihindeki en dikkat çekici hikâyelerden birine dönüştü.

Ancak sırasıyla 41 ve 39 yaşına ulaşmalarıyla birlikte, iki efsane için sonun görüntüsü tamamen farklılaştı. Messi, Arjantin forması için kutlamalarla dolu bir vedaya doğru ilerlerken, Ronaldo Portekiz'deki yerine tutunmuş görünüyor ve milli takımdaki son yıllarının yalnızca emekliliğin öncesindeki bir durak olmasını reddediyor.

Tahtını geri alan kahramanın vedası

Lionel Messi'nin futbol tarihindeki yerini kanıtlamaya artık ihtiyacı yok. Sekiz Ballon d'Or, 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu ve iki kez kazandığı Copa America, ülkesinin forması altında yıllarca en büyük hayalin peşinden koşan, Katar'da bu hayali gerçekleştirene ve uluslararası kariyeri boyunca peşini bırakmayan tartışmalara son verene kadar bu peşe düşen Arjantinli yıldız için olağanüstü bir kariyer inşa etti.

Inter Miami'ye geçişiyle birlikte bazıları, Messi'nin kariyerinin son evresine girdiğini ve Avrupa'daki rekabetten uzaklaşmasının sahadaki etkisini azaltacağını düşündü.

Ancak 2026 Dünya Kupası boyunca Arjantin'i İspanya karşısındaki final maçına taşıyıp turnuvada 8 gol kaydederek hâlâ fark yaratabildiğini kanıtladı.

Onun varlığı, milli takımın pankartını taşıyan bir kaptanın yalnızca sembolik bir katılımı değildi; aksine yaşının ilerlemesine rağmen büyük maçlarda rekabet edebilme kapasitesini teyit ederek Arjantin'in yolculuğunda merkezî bir unsur olmayı sürdürdü.

Final maçının ardından yaşanan olayları takiben milli takıma ve bazı oyuncularına yönelen eleştirilere rağmen Messi, sahip olduğu büyük başarı hazinesine ve Arjantin taraftarlarıyla kurduğu olağanüstü bağa dayanarak konumunu korudu.

Ancak devam etme sorusu, özellikle bu yaz babası Jorge Messi'nin vefatının ardından, Arjantin kaptanının zihninden pek uzak değildi; bu kişisel kayıp, kariyerinin hassas bir döneminde geldi.

Emeklilik ya da yolculuğa devam seçeneği masaya yatırıldığında Messi, uluslararası yolculuğunu bitirmeye yöneldi; ancak bunu, ülkesine sunduklarının büyüklüğüne yaraşır bir şekilde yapmayı tercih etti.

Messi'nin Arjantin formasına vedasının 6 Ekim'de, Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin karşısında oynanacak bir hazırlık maçında gerçekleşmesi bekleniyor.

Maç, 80 bin adet biletin yalnızca 90 dakika içinde tükenmesinin ardından, henüz başlamadan bir taraftar etkinliğine dönüştü.

Arjantin Futbol Federasyonu, milli takım kaptanına yaraşır özel bir kutlama düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kutlama, bu vesileyle özel olarak tasarlanmış bir formayı da içeriyor. Arjantin tarihindeki olağanüstü bir döneme nokta koyacak bu veda anını taraftarlar merakla bekliyor.

Ayrıca Messi'nin uluslararası kariyerini sonlandırdıktan sonra milli takımın teknik ekibine katılması, yıllarca ismiyle özdeşleşen takımla ilişkisini sürdürmesi ihtimali de öne çıkıyor.

Ronaldo: Sonun şimdi gelmesini istemiyor

Diğer tarafta, Cristiano Ronaldo aynı yolda yürümeye hazır görünmüyor.

Messi'den iki yaş büyük olan Portekizli yıldız, milli takımdaki rolünde meydana gelen değişikliklere ve son dönemde ilk on birdeki katılımlarının azalmasına rağmen uluslararası kariyerini sürdürmekte hâlâ ısrarcı.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile ilişkisi, özellikle yaşının ilerlemesi ve ilk on birde ona güvenmenin ne kadar uygun olduğuna dair tartışmaların sürmesiyle birlikte, yerel medyada ve taraftarlar arasında uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.

Buna rağmen Portekiz kaptanı, hâlâ daha fazlasını sunabileceğini ve uluslararası kariyerinin henüz son durağına ulaşmadığını düşünüyor.

Geçen ağustos ayında Ronaldo, geleceği hakkında konuşarak içinde bulunduğumuz yılın futboldaki son yılı olabileceğine işaret etti; ancak kariyerine yaraşır bir miras bırakma arzusunu dile getirdi ve Vogue dergisine şöyle dedi: "Belki bu, futboldaki son yılım olur ve harika bir miras bırakmak istiyorum."

Ne var ki milli takımla son katılımları, özellikle Norveç maçından sonra takım içindeki konumuna dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu maçta kendisini tüm karşılaşma boyunca yedek kulübesinde buldu; bu, uzun yıllar Portekiz'in ilk on birindeki ilk isim olmaya alışmış bir oyuncu için nadir bir durumdu.

Portekiz'in 2-1 kazanmasına rağmen sonuç, oyuna girmemesinin ardından hayal kırıklığına uğradığı görülen ve bitiş düdüğünün hemen ardından takım arkadaşlarına katılıp taraftarları selamlamadan ve galibiyeti kutlamadan doğrudan soyunma odasına yönelen Ronaldo'dan ışıkları uzaklaştırmaya yetmedi.

Bu davranış, milli takım içinde liderlik sorumluluğunu taşıyan Portekiz kaptanının tutumuna dair soru işaretleri doğurdu ve ayrıca teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisini merceğin altına yerleştirdi; özellikle de Jesus'un daha önce Suudi Arabistan'daki Al Nassr'da onunla birlikte çalışmış ve onu yakından tanıyor olması nedeniyle.

Jesus, maçın ardından Ronaldo ile konuşması gerektiğini kabul etti ve tıpkı diğer oyuncular gibi onun da oyuna girmesinin sahada sunduklarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu tavır, ona yalnızca tarihi konumundan bağımsız olarak takımın ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşma eğilimini yansıtıyor.

Portekizli teknik direktör, "Onunla konuşmam gerekiyor" dedi ve kaptanıyla konuşmadan önce onun saiklerine dair yorum yapamayacağına işaret etti.

Bu, Ronaldo'nun soyunma odasında hâlâ etkili bir oyuncu olduğu, ancak sahadaki rolünün kariyeri boyunca alıştığı şekilde artık garanti olmadığı bir dönemde geliyor.

Messi ile karşılaştırma da sahnenin uzağında değildi; Ronaldo son yıllarda taraftarların Arjantinli rakibinin adını haykırışlarını duymaya alışmıştı. Bu durumlar zaman zaman ondan öfkeli tepkiler doğurdu ve Avrupa sahalarından uzaklaşmalarına rağmen aralarındaki tarihi rekabeti canlı tuttu.

İki efsane için iki farklı son

Messi ile Ronaldo arasındaki fark, yalnızca emeklilik ya da devam kararıyla ilgili değil; her birinin uluslararası yolculuğunun sonuna yaklaşma biçimiyle ilgili.

Ülkesinin milli takımı ile peşinden koştuğu en önemli kupaları kazanan Arjantinli, taraftar coşkusu içinde sahneden ayrılmaya hazırlanırken; Portekizli, hâlâ katkı sunmayı sürdürecek bir fırsat arıyor ve uzun yıllar boyunca yönettiği milli takımdaki varlığına tutunuyor.

Rekabet onları uzun yıllar boyunca bir araya getirdi; ödülleri, rakamları ve ışıkları paylaştılar. Ancak tamamen farklı bir sona yaklaşıyorlar: Messi, Arjantin forması altında başardıklarını kutlayan bir vedaya hazırlanırken, Ronaldo Portekiz ile yolculuğunu sürdürmekte ısrar ediyor; vedanın son döneminin başlığı olmasını reddediyor ve sahada hâlâ sunabileceği bir şeyler olduğuna inanıyor.