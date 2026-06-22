İki Eredivisie kulübü Lequincio Zeefuik’i kadrosuna katmak istiyor, ancak AZ kiralama anlaşmasını engelliyor

Voetbal International’ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Lequincio Zeefuik’in AZ’de bir geleceği yok. VriendenLoterij Eredivisie’den çeşitli kulüpler, AZ’nin forvetini kiralamaya çalışıyor, ancak bu konuda büyük bir sorunla karşılaşıyorlar.

Zeefuik, bu sezon Alkmaar ekibi tarafından zaten kiralanmıştı. Kış transfer döneminde Heracles Almelo tarafından kiralık olarak kadroya katılmıştı. Almelo ekibi için iki gol atan Zeefuik, takımının küme düşmesini engelleyemedi.

Forvet oyuncusu şu anda AZ’ye geri döndü, ancak A takımda yer bulamıyor. 21 yaşındaki oyuncunun bu hafta Jong AZ’ye katılması gerekiyor, çünkü A takımda artık ona yer yok.

Zeefuik, geçen sezon ligi yedinci sırada bitiren takımdan ayrılmasına izin verilen tek oyuncu değil. Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq ve Zico Buurmeester de takımdan ayrılabilir.

Vasat bir sezonun ilk yarısına rağmen Zeefuik’e ilgi var. Forvet, Eredivisie’deki birçok kulübün radarında. Örneğin, Fortuna Sittard ve Excelsior, Jong Oranje’de iki kez milli forma giymiş olan bu oyuncuya ilgi gösteriyor.

Her iki kulüp de kiralama yoluna gitmek istiyor, ancak AZ bu konuda işbirliği yapmaya pek istekli görünmüyor. Alkmaar ekibi, forveti satmak istiyor; bu da söz konusu kulüpler için mali açıdan zor bir durum.

Zeefuik’in sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.