Manchester City forveti Erling Haaland, Fulham'a karşı oynanan gergin Premier League maçında beraberlik golü olabilecek vuruşunun iptal edilmesine gözle görülür biçimde öfkelendi. Enzo Maresca'nın takımı, yıldız golcüsüyle maça ortak olduğunu düşündü ancak hakemlerin müdahalesi Etihad Stadyumu'nda hararetli bir tartışma başlattı.

Reklam

Haaland'ın iptal edilen golü tartışma yarattı

Maçın 25. dakikasında Manchester City, konuk ekibin erken golüyle 1-0 gerideydi. Haaland, Fulham kalecisi Bernd Leno ilk şutunu tutamayınca boşta kalan topa yetişip ağlara gönderdi ve beraberliği sağladığını düşündü. Ancak hakem Tom Bramall, Haaland'ın topa Leno'nun ellerinden çıkarmak için vurduğuna hükmederek golü hızla iptal etti.

Haaland, Leno'nun topu tam olarak kontrol edemediğini ve dolayısıyla topa müdahale etme hakkı olduğunu savunarak karara öfkeyle itiraz etti. Tekrar görüntüleri, Alman kalecinin iki elini de topa koymayı başardığını gösterse de topun gerçekten kontrolü altında olup olmadığı ciddi tartışma yarattı.

VAR, hakemin kararını doğruladı

Sahada ve sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından Premier League Maç Merkezi, golün neden geçerli sayılmadığına ilişkin resmî bir açıklama yaptı. Açıklamada, kalecinin topa sahip olmasıyla ilgili kuralların nasıl yorumlandığı ayrıntılandırılarak tartışmaya açıklık getirilmeye çalışıldı.

Premier League Maç Merkezi, X'teki paylaşımında kararı şöyle açıkladı: “Hakemin Fulham lehine serbest vuruş ve Manchester City'nin golünün geçersiz olduğu yönündeki kararı VAR tarafından incelenip doğrulandı; kalecinin topu kontrol ettiği değerlendirildi.”

Reklam Reklam

Hesap, VAR odasından yapılan açıklamayı da paylaştı: “VAR: Top, kalecinin iki elinin arasında kontrol altındayken hücum oyuncusu tarafından bu konumdan çıkarılıp ağlara gönderiliyor.”

Related Topics

City, şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmakta zorlanıyor

Rodrigo Muniz'in City'nin savunmadaki zaaflarından yararlanarak Fulham'ı 16. dakikada öne geçirmesi, iptal edilen golü Manchester City için özellikle can yakıcı hâle getirdi. Geride olan Manchester City, lig lideri Arsenal ile arasındaki altı puanlık farkı kapatmaya çalışırken hata payı kalmamıştı. Üst üste dördüncü yenilgi, City'nin Premier League şampiyonluğu için mücadele etme umutlarına büyük darbe vuracak ve bu zorlu dönemde Maresca'nın taktiksel yaklaşımının daha fazla sorgulanmasına yol açacaktı.

Haaland'ın golünün iptal edilmesine rağmen City, ikinci yarıda aradığı golü bularak bir puanı kurtardı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Elliot Anderson, 57. dakikada ceza sahasının kenarından yaptığı muhteşem voleyle topu ağlara gönderdi.

Reklam

Premier League yarışında baskı artıyor

Anderson'ın golü maçın beraberlikle bitmesini sağlasa da Manchester City'nin zirvedeki Arsenal'ı geride bırakmak için hâlâ yapması gerekenler var. Arsenal'ın Newcastle ile maçının daha geç başlaması planlanıyordu; dolayısıyla City, rakibi üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarma fırsatını kaçırdı.

Manchester City'yi, salı günü Etihad Stadyumu'nda Napoli'ye karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla başlayacak zorlu bir fikstür bekliyor. Ardından dikkatini, 29 Kasım'da Emirates Stadyumu'nda Arsenal'a karşı oynayacağı zorlu Premier League deplasmanına çevirecek.