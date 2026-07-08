İki dönem arasında bir köprü… Messi, Mbappé ve Mısır efsanesini bir araya getiren tarihsel bir çelişki

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır karşısında iki gol geriden gelerek Arjantin’i galibiyete taşıdıktan sonra, Dünya Kupası tarihinde nadir görülen bir listeye adını yazdırdı.

Messi, 79. dakikaya kadar Hüsam Hasan'ın takımının 2-0 önde olduğu maçta, 3-2'lik skorla Firavunlar'ın Dünya Kupası çeyrek finaline yükselme hayalini suya düşürmeye katkıda bulundu.

Messi, Dünya Kupası eleme turları tarihinde, beş dakika veya daha kısa bir sürede iki golün oluşmasına katkıda bulunarak takımının iki gol geriden gelip maçı çeviren sadece üçüncü oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce sadece Mısırlı futbol efsanesi Abdurrahman Fawzi 1934 İtalya Dünya Kupası'nda ve ardından 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında Kylian Mbappé'nin başardığı bir başarıdır.

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Bu istatistik dikkat çekici bir çelişki barındırıyor; zira bu başarıyı ilk başaran bir Mısırlı oyuncuydu, ikinci başarı ise 2022 Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında gerçekleşti; ardından Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımı karşısında bu rekoru eşitledi.

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