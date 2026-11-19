Real Madrid, gelecek yaz kadrosuna katmayı umduğu Alman milli oyuncu için Barcelona ile erkenden bir yarışa girdi.

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Real Madrid, geçen yaz hedefleri arasında yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck'e olan ilgisini yeniledi.

Transfer uzmanı gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Real Madrid 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor ve onu kısa ve uzun vadeli savunma planları için uygun bir seçenek olarak görüyor.

Real Madrid, Antonio Rüdiger'in yaşı ve Éder Militão'nun fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle bir stoper daha transfer etmek istiyor.

Schlotterbeck, Rüdiger'in uzun vadede olası halefi olarak görülüyor. Fiziksel varlığı, hava toplarındaki becerisi ve liderlik özellikleri onu İspanyol dev için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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Oyuncunun yaşı da bir avantaj olarak değerlendiriliyor, zira Alman milli oyuncu kariyerinin zirve yılları olması beklenen döneme yaklaşıyor.

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Ancak Real Madrid, Dortmund savunmacısını ana hedefleri arasına alan Barcelona'nın rekabetiyle karşı karşıya.

Katalan kulübü, savunmadaki sorunları nedeniyle Schlotterbeck'e A takımda düzenli forma giyme konusunda daha ikna edici bir yol sunabilir.

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Oyuncu için istenen bedelin yaklaşık 60 milyon euro olduğu tahmin edilirken, nihai kararın oyuncunun isteğine bağlı olacağı belirtiliyor.

Real Madrid'in yaz transfer döneminden önce teklifini yapması beklenirken, kulüp diğer seçenekleri de değerlendirmeye devam ediyor.

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Flick, Schlotterbeck'e hayran

Barcelona, gelecek sezon için planlamalara erkenden başladı ve stoper takviyesini transfer piyasasındaki öncelikleri arasına koydu. Ancak yeni savunmacının kim olacağı konusu, sportif direktör Deco ile teknik direktör Hans Flick arasında görüş ayrılığına yol açtı.

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Gazeteci Ekrem Konur'a göre, Flick ile Deco arasında savunma hattını güçlendirmek için aday listesinin başında hangi ismin yer alması gerektiği konusunda "iç anlaşmazlık" bulunuyor. İki isim, Katalan ekibinin ihtiyaçlarına en uygun savunmacı konusunda farklı görüşlere sahip.

Flick, Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck'i transfer etmeye sıcak bakıyor. Alman teknik adam, oyuncunun kendi oyun anlayışını uygulamak için gereken özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Deco ise Barcelona'ya ihtiyaç duyulan katkıyı sağlayabilecek bir seçenek olarak Inter savunmacısı Alessandro Bastoni'yi tercih ediyor.

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Flick'in Schlotterbeck tercihi, Alman futbolunu iyi tanımasının yanı sıra Dortmund savunmacısının önde savunma yapma ve bire bir mücadelelerdeki becerilerini takdir etmesine dayanıyor. Buna ek olarak oyuncunun topu geriden çıkarma ve oyunu geriden kurmadaki gücü de etkili. Bu özellikler, teknik adamın Camp Nou'da yerleştirmeye çalıştığı oyun tarzıyla örtüşüyor.

Flick, Schlotterbeck'in savunmadaki sağlamlığını baskı altında topla oynama becerisiyle birleştirebileceğine inanıyor. Bu da takıma hücum organizasyonlarında ek seçenekler sunarak savunma ve hücum görevleri arasında denge kurulmasına yardımcı olacak.

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Öte yandan Deco, seçeneklerinin başına Alessandro Bastoni'yi koyuyor. Inter savunmacısı, en üst düzeydeki rekabet tecrübesi, topla oynama konusundaki teknik becerileri ve farklı savunma rollerini üstlenebilmesindeki çok yönlülüğü sayesinde sportif direktörün takdirini kazanıyor.