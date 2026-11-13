İtalyan Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, takımın başından ayrılmasının yaklaşık iki yıl sonra Suudi Arabistan'ın saflarında meyvelerini vermeye başladı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında içinde bulunduğumuz milli ara döneminin ilk hazırlık maçında bugün cuma günü, Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda Güney Kore ile karşılaştı.

İttihad'ın kanat oyuncusu Mervan es-Sahafi, ilk yarının uzatma dakikalarının birinci dakikasında Suudi Arabistan adına skoru açtı.

Sahafi golü güzel bir şekilde kaydetti; Nassr'ın forveti Abdullah el-Hamdan'dan gelen kusursuz bir ara pası aldıktan sonra Güney Kore kalecisini çalımlayıp topu boş filelere gönderdi.

Bu gol, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 17. maçına çıkmasına rağmen Mervan es-Sahafi'nin milli kariyerinde attığı ilk goldü.

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Sahafi, Suudi Arabistan Milli Takımı'na ilk kez Haziran 2024'te, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde, henüz yalnızca 20 yaşındayken katıldı; o dönemde İttihad kulübünün hızla yükselen genç yeteneklerinden biriydi.

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Mancini, Suudi Arabistan kanat oyuncusuna 2026 Dünya Kupası elemelerinde Pakistan karşısında kazanılan 3-0'lık galibiyette forma giyme fırsatı verdi. Ardından Sahafi, geçen yaz transfer döneminde "Kaplanlar"a dönmeden önce kiralık olarak Belçika ekibi Beerschot'ta profesyonel bir maceraya atıldı.

Mervan es-Sahafi esas olarak sağ kanat mevkiinde oynamakta usta; bunun yanı sıra sol kanatta da oynama kabiliyetine sahip ve Güney Kore filelerine golünü kaydetmeden önce de bu kanattan hareketlenmişti.

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Bu maç, iki takımın 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana Suudi Arabistan ile Güney Kore'yi hazırlık ve resmi düzeyde bir araya getiren 19. maç oldu.

Önceki 18 maçta Suudi Arabistan 5 galibiyet elde ederken, Güney Kore 6 maçta galip geldi; diğer 7 maça ise beraberlik damga vurdu.

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Ne var ki Suudi Arabistan'ın son galibiyeti 21 yıl önce, tam olarak 2005 yılında geldi; 2006 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore'yi iç sahada ve deplasmanda 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti.

O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelmeyi başaramadı; Güney Kore iki maç kazanırken, 4 maç beraberlikle sona erdi.

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Hazırlık maçı düzeyinde ise iki takım aralarındaki 7. maça çıkıyor. Bu seri 1980 yılında başladı ve üstünlük iki kez Güney Kore'nin olurken, Suudi Arabistan tek galibiyet elde etti; 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, 2000 Asya Kupası yarı finalinde geldi; Talal el-Meşal'in 2-1'lik galibiyetin iki golünü kaydettiği maçta kazanılmıştı.

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Son maç ise 2023 Asya Kupası son 16 turunda oynandı; normal süresi 1-1'lik karşılıklı beraberlikle sona erdikten sonra Güney Kore, penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Suudi Arabistan'ın, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Güney Kore'nin ardından yeni bir hazırlık maçı daha oynayacağını ve önümüzdeki salı günü Özbekistan ile karşılaşacağını da hatırlatmak gerekir.