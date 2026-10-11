İki benzer olay, farklı sonuç: Vinicius La Liga'da haksızlığa mı uğradı?

Mestalla Stadı, Ocak 2025'te Stole Dimitrievski'nin Vinicius Junior'ın saçını arkadan çektiği bir olaya sahne olmuştu; ancak kalecinin cebinde sarı kart bulunmasına rağmen oyundan atılmadı, buna karşın Brezilyalı yıldız tepkisi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Yaklaşık iki yıl sonra, Vinicius bu kez rakiplerinden birinin saçını çektiği için kırmızı kartla oyundan atıldı ve benzer iki olayda farklı hakem kararları verilmesine dair sorular yeniden gündeme geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, ilk olay Valencia-Real Madrid maçına uzanıyor. Karşılaşmanın sonucu henüz belirsizdi ve gerilim zirveye çıkmıştı; Vinicius, yerde kalmadan önce ceza sahası içinde faul verilmesini istiyordu.

Dimitrievski ona arkadan yaklaşarak örgülü saçını çekti, Brezilyalı oyuncu da kaleciyi iterek karşılık verdi ve kaleci çimlere düştü.

Cezasız kalan saç çekme

İki takımın oyuncuları arasında arbede çıkması uzun sürmedi; her iki taraftan futbolcular itiraz etti, maçın hakemi Cesar Soto Grado araya girdi ve ilk olarak oyunculara sarı kart gösterdi.

Ancak video yardımcı hakem, Vinicius'un tepkisini incelemesi için onu çağırdı ve ekrana gittikten sonra hakem kararını değiştirerek Real Madrid oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi. Buna karşın zaten oyundan atılma tehlikesi altında olan Dimitrievski, Brezilyalı oyuncunun tepkisinden önce gerçekleşen saç çekme olayı nedeniyle ikinci sarı kartını görmedi.

Kırmızı kart kararı gerilimi daha da artırdı. Vinicius sert şekilde itiraz etti ve Soto Grado ile karşı karşıya geldi; bunun üzerine Antonio Rüdiger ile teknik ekip üyeleri durumun tırmanmasını engellemek için onu tutmak ve soyunma odasına doğru eşlik etmek zorunda kaldı.

Maçın ardından Carlo Ancelotti hakem kararını sorgulayarak, olayın her iki oyuncuya birer sarı kart gösterilerek yönetilebileceğini vurguladı.

Vinicius ise sosyal medya hesapları üzerinden tepkisi için özür diledi ve takım arkadaşlarına galibiyet için gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

Dün akşam oynanan Real Madrid-Villarreal maçında ise benzer bir sahne yaşandı, ancak hakem kararı farklı oldu. Vinicius takımının ikinci golünü attığını düşündü, fakat video yardımcı hakem Isidro Diaz de Mera'nın golden önceki bir pozisyonu incelemek üzere çağrılmasıyla sevinci şaşkınlığa dönüştü.

Televizyon tekrarları, Brezilyalı oyuncunun, iki futbolcu top mücadelesi içinde değilken Nathan Salipa'nın saçını çektiğini gösterdi. Bunun üzerine hakem golü iptal etmeye ve Real Madrid oyuncusunu direkt kırmızı kartla oyundan atmaya karar verdi.

Vinicius karara itiraz etti, takım arkadaşları sahadan ayrılmadan önce onu sakinleştirmek zorunda kaldı ve bu görevi yeniden Rüdiger üstlendi.