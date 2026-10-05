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İki ay sahalardan uzak kalacak: Sakatlık İngiltere'nin "komple oyuncusunu" vurdu

İngiltere - Çek Cumhuriyeti
İngiltere
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
A. Scott
İngiltere
Çekya

Tuchel'den büyük övgü aldı

Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott, baldır sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın salı günü Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosundan çekildi.

23 yaşındaki oyuncunun, uyluk kemiğinin dört başlı kasındaki bir problem nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Scott, cumartesi günü İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 7-0 yendiği karşılaşmada ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta mükemmel bir performans sergilemişti.

Oyuncu, problemi maçtan önce hissetmiş, ancak yerine oyuncu alınmadan önce Elliot Anderson'ın yanında orta sahada 70 dakika sahada kalmıştı.

Ayrıca Arsenal defans oyuncusu Ezri Konsa'nın da Wembley Stadı'nda oynanması planlanan maçtan tedbir amaçlı çıkarılmasına karar verildi; 28 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığın tedavisini görmek üzere kulübüne (Premier Lig şampiyonu) dönecek.

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UEFA Nations League A

06 Eki 2026

CZE

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Bournemouth'un 10 Ekim ile 8 Kasım arasındaki dönemde 9 maç oynaması planlanıyor.

Premier Lig'deki hafta sonu yükümlülüklerinin yanı sıra takım, 4 hafta üst üste çarşamba ya da perşembe günleri sahaya çıkacak; UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz, Milan ve Sparta Prag ile, Lig Kupası'nın (Carabao Cup) dördüncü turunda ise Aston Villa ile karşılaşacak.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan maçının ardından Scott'ın performansını büyük övgüyle karşılamıştı.

Tuchel şöyle konuştu: "İlk kez ilk 11'de yer aldı ve ne bir başlangıç, ne bir performans. Topla son derece akıcı bir şekilde oynuyor ve en üst seviyede karar alma yeteneğine sahip."

Sözlerine şöyle devam etti: "Büyük bir özgüvenle oynuyor; son derece hareketli ve kendinden emin, çalışma temposundan ve topsuz hareketlerinden söz etmiyorum bile."

Şöyle sürdürdü: "Her açıdan eksiksiz bir oyuncu; bize orta sahada çok fazla canlılık, çeşitlilik ve yüksek bir çalışma temposu kazandırdı."

Scott'ın, salı günü Prag'da Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0 kazanılan maçta İngiltere Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıktığını, ardından dört gün sonra ilk kez ilk 11'de yer aldığını hatırlatalım.

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