İspanya La Liga Birliği (La Liga) bugün pazar günü Birinci Lig'in on beşinci hafta maç programını açıkladı.

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Ligde Real Madrid'in üç, Atletico Madrid'in beş puan önünde lider konumda bulunan Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek.

Karşılaşma 5 Aralık Cumartesi günü (Orta Avrupa saatiyle 21:00) Camp Nou'da oynanacak.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Katalanlar ile Galiçyalılar arasındaki maçın ancak o gün oynanması mümkündü; zira 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde 8 Aralık Salı günü oynanacak Barcelona-Manchester City maçı arasında yeterli zaman bulunmuyordu.

Aynı haftada Athletic Bilbao, 6 Aralık Pazar günü San Mames'te Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Real Madrid bu maça, 2 Aralık Çarşamba günü Anoeta'da oynayacağı (Real Sociedad) maçın ardından çıkacak; ardından 9 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Arsenal'le oynayacak.

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Bu arada Atletico Madrid, 6 Aralık Pazar günü Wanda Metropolitano'da merakla beklenen bir maçta Real Betis'i konuk edecek; ardından Diego Simeone'nin takımı 9 Aralık Çarşamba günü Stuttgart'la karşılaşmak için yola çıkacak,

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bu maç Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak. Manuel Pellegrini'nin öğrencileri (Real Betis) ise aynı gün La Cartuja'da, kadrosunda Cesc Fabregas'ın bulunduğu Como ile karşılaşacak.

Milli ara: Barcelona'nın kâbusu

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Mevcut milli aranın Barcelona kulübü için hiç de rahat geçmediği şüphesiz. Teknik direktör Hansi Flick, yılın yoğun geçecek final bölümüne girmeden önce bazı temel oyuncularını dinlendirmek için bu dönemi değerlendirmeyi umarken, Alman teknik adam şimdi iki yeni sorunla karşı karşıya.

"Foot Mercato" sitesine göre, bunların ilki Frenkie de Jong ile ilgili; Dünya Kupası'nda geçirdiği diz sakatlığı sonrası uzun bir aradan dönen Hollandalı orta saha oyuncusu, milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldı.

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Hollanda teknik direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan karşısında alınan galibiyetin ardından yalnızca sırt ağrılarından söz etmiş olsa da, Hollanda Federasyonu sonunda oyuncusunun Pazartesi günü Almanya'yla oynanacak maç için Berlin'e gitmeyeceğini açıkladı. "As" gazetesine göre, Barcelonalı oyuncu aslında kasık ağrıları çekiyor.

Barcelona'da ise belirsizlik havası hâkim; "Sport" gazetesine göre Frenkie de Jong, önümüzdeki Pazartesi günü Katalan kulübün sağlık ekibi tarafından bir tıbbi muayeneden geçecek ve ekip, ileri tetkiklere ihtiyaç olup olmadığına karar verecek.

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De Jong, Villarreal maçında yok

Şimdiye kadar kesin olan tek şey: Hollandalı oyuncu bu hafta dinlenecek ve takımın Camp Nou'da Villarreal'e karşı oynayacağı maçta forma giymesi neredeyse imkânsız.

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Son derece hassas bir bölgedeki sakatlığının niteliği, Barcelona'yı aşırı temkinli davranmaya itiyor. Hele ki eski Ajax'lı oyuncunun henüz sakatlıktan dönmüş olduğu düşünülünce, Hansi Flick'in orta saha oyuncusunu riske atmak istemediği açık.

Barcelona, Brezilya'nın kararını anlamıyor

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Bu arada Raphinha'nın durumu da Katalonya'da bir miktar gerginlik yaratıyor. Brezilya'nın Japonya karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyette, Japonların attığı son gole sert tepki göstermesinin ardından Carlo Ancelotti ile birlikte oyundan atılan Barcelonalı forvet, otomatik ceza gereği Brezilya Milli Takımı'nın Salı günü Singapur'a karşı oynayacağı ikinci hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Barcelona kulübünün, maçlara yeniden başlamak için en iyi şekilde hazırlanabilsin diye oyuncusunun erken dönmesini ummasını mantıklı. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu aksine karar verdi.

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Brezilya erkek milli takımlarının genel yürütme koordinatörü Rodrigo Caetano şunları söyledi: "Raphinha kalacak. İlke olarak bizimle kalacak... Ayrılması mantıklı değil, kendisi liderlerimizden biri."