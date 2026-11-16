İki ateş arasında kalan örnek isim Raphinha: Brezilya baskı yapıyor, Barcelona bedel ödüyor

Son dönemde Brezilya Milli Takımı'nın milli arada oynadığı her maç, Barça kaptanı Raphinha nedeniyle Barcelona'da giderek artan bir endişe kaynağına dönüşüyor.

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Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", sorunun artık oyuncunun milli aralarda yaşadığı kas sakatlıklarıyla ya da Avrupa dışında oynanan hazırlık maçları için yapılan uzun yolculukların yol açtığı yorgunlukla sınırlı olmadığını, Seleção kaptanının milli takımın kötüleşen sonuçları ve ülkesinde maruz kaldığı eleştiriler nedeniyle yaşadığı psikolojik baskıya kadar uzandığını yazdı.

Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusunun durumunu endişeyle takip ediyor . Zira 29 yaşındaki oyuncu, mart, haziran ve eylül aylarındaki son üç milli kampta üç kas sakatlığı yaşadı. Bunlardan ikisi hazırlık maçlarında, üçüncüsü ise Dünya Kupası mücadelesi sırasında geldi. Bu durum da oyuncuyu milli takımdaki forma süresini farklı bir şekilde yönetmeyi düşünmeye itti.

Raphinha, Barcelona ile sözleşmesini 2030'a kadar uzattığının açıklandığı gün, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti ile forma süresinin yönetilmesi ve yeni sakatlıkların önüne geçilmesi konusunda konuşmak istediğini dile getirdi. Katalan kulübü bu adımı memnuniyetle karşıladı, ancak oyuncu Brezilya'daki öfkeli tepkiler nedeniyle kendini yeni bir sorunla karşı karşıya buldu.

Açıklamalarının milli takımda forma giymekten kaçınma ya da Seleção formasına olan bağlılığını azaltma girişimi olarak yorumlanmasının ardından oyuncu, bazı Brezilyalı taraftarların ve medya kuruluşlarının eleştirilerine maruz kaldı. Oysa verdiği mesaj, fiziksel hazırlığını korumak ve hem kulübüne hem de ülkesinin milli takımına hizmet etmeyi sürdürmek istediği yönünde gayet açıktı.

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Bu baskılar Barcelona'nın endişelerini daha da artırdı. Özellikle Raphinha, Japonya ile oynanan hazırlık maçında kırmızı kart görmesinin ardından cumartesi gününden beri Singapur ile oynanacak bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyeceğini bilmesine rağmen çarşamba gününden önce İspanya'ya dönemedi. Bu da kulüp içinde oyuncunun Brezilya kafilesinde kalmaya devam etmesinin nedenlerine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

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Raphinha, Japonya maçı öncesindeki basın toplantısında tartışmalara son vermeye çalışmış, tavrını açıklarken son derece duygusal görünmüş ve neredeyse gözyaşlarına boğulmuştu. Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Sadece kendime iyi bakmam gerektiğini söyledim. Daha fazla sakatlık istemiyorum. İstediğim şey, Brezilya'ya da Barcelona'ya da hazır olmak."

Gergin atmosfere rağmen Barcelona'nın yıldızı, Brezilya'nın 3-2 mağlup ayrıldığı Japonya maçında 71 dakika sahada kaldı ve yeni bir sakatlık yaşamadı. Bu da Ancelotti ile forma süresinin yönetimi konusunda vardığı mutabakatın fiziksel açıdan meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

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Ancak Raphinha'nın performansı, bu dönemde yaşadığı gerginliğin boyutunu yansıttı. Japon oyuncuların müdahalelerine ve hakem kararlarına sinirli tepkiler veren Brezilyalı, oyundan alındıktan sonra kontrolünü kaybetti ve Japonya'nın 91. dakikada attığı galibiyet golünden önceki pozisyona şiddetle itiraz etti. Oyuncu, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

FIFA kurallarına göre kırmızı kart, hazırlık maçında görülse bile bir maç cezayı gerektiriyor. Bu da Raphinha'nın Brezilya'nın Singapur ile oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak oyuncu, takımın kaptanlarından biri ve teknik ekibin güvenini kazanmış isimlerden biri olarak milli takımdaki oyunculara örnek teşkil ettiği için kafileyle birlikte kalmaya devam edecek.

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Brezilya Futbol Federasyonu, oyuncunun forma giyemeyecek olmasına rağmen kadroda kalmasından yana olduğunu vurguladı: "Onu göndermenin bir anlamı yok, o bizim liderlerimizden biri." Bu mesaj, oyuncunun milli takımdaki konumuna yönelik açık bir takdir içerse de Seleção'nun hem oyun hem de sonuç anlamında düşüş yaşadığı bir dönemde omuzlarındaki sorumluluğu da artırıyor.

Raphinha'yı etkileyen sorunlardan biri, Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini hak ettiğini sürekli kanıtlaması gerektiği hissi. Barcelona'daki durumu ise bunun tam tersi. Katalan ekibinde takımın en öne çıkan ve en etkili yıldızlarından biri haline gelen oyuncu, özellikle bu sezon başarılı bir kanat oyuncusundan kaleye yakın bölgelerde daha belirleyici bir oyuncuya dönüşerek düzenli gol atabilen bir hücum oyuncusu kimliğine büründü.

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Raphinha'nın yıldızlığa giden yolculuğu kolay olmadı. Kariyerine Brezilya'da Avaí'de başlayan oyuncu, 2016'da 19 yaşındayken Portekiz ekibi Vitória Guimarães'e transfer oldu. Ardından Sporting Lizbon, Fransız ekibi Rennes ve İngiliz ekibi Leeds United'ı kapsayan uzun bir Avrupa serüvenine atıldı ve Brezilya Milli Takımı'nda ilk şansını 2021'de buldu.

Leeds United'a transferi kariyerinde önemli bir durak oldu. Premier Lig'de dikkat çekici performanslar sergileyen oyuncu, milli takım teknik ekibinin güvenini kazandı ve bugünkü konumuna ulaşmasına katkı sağlayan yeni bir döneme adım attı. Ancak milli takım deneyimi, ona Barcelona'da bulduğu istikrar ve güven duygusunu şimdiye kadar veremedi.

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Katalan kulübü, oyuncunun bu süreci atlatabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor. Zira Raphinha daha önce de zorlu dönemlerle başa çıkmış ve eleştirilen bir kanat oyuncusu imajından sıyrılarak takımın en önemli parçalarından biri haline gelmeyi başarmıştı. Ancak bunun için Brezilya Milli Takımı'nda yeterli destek, güven ve özgürlüğe kavuşması, her maçta kendini kanıtlaması gerektiğini hissettiren sürekli baskılardan uzak kalması gerekiyor.

Barcelona, bu baskıların Raphinha'nın fiziksel ve zihinsel durumunu etkileyen daha büyük bir soruna dönüşmesinden endişe ediyor. Özellikle de kadronun en belirleyici oyuncularından biri haline gelen Brezilyalı, takımın hücum projesinde temel bir rol üstleniyor. Bu nedenle oyuncunun Brezilya Milli Takımı'nda dengesini yeniden bulması yalnızca Seleção için bir kazanç olmayacak, Katalan kulübüne de olumlu şekilde yansıyacak.