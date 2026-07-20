İki Arap takımı listenin en altında yer alıyor… FIFA, Dünya Kupası’na katılacak milli takımların nihai sıralamasını açıkladı

2026 Dünya Kupası, dün Pazar akşamı uzatmalara uzanan final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya milli takımının tarihindeki ikinci şampiyonluğuyla sona erdi.
2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 milli takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlendi.
Final maçının yanı sıra, İngiltere milli takımı, Fransa’yı 6-4’lük skorla mağlup ettiği heyecan verici bir maçın ardından Dünya Kupası’nda üçüncülüğü elde etti.
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi internet sitesinde, turnuvaya katılan 48 milli takımın sıralaması yayınlandı. Aynı aşamada elenen takımların sıralaması ise aşağıdaki kriterlere göre belirleniyor:
- Tüm aşamalardaki maçlardan elde edilen toplam puan (penaltı atışlarıyla sonuçlanan maçlar beraberlik olarak kabul edilir)
- Tüm aşamalardaki maçlarda elde edilen gol farkı
- Tüm aşamalardaki maçlarda atılan gol sayısı
- Yukarıda belirtilen kriterlerin uygulanmasından sonra iki veya daha fazla takım arasında eşitlik devam ederse, bu takımlar aynı nihai sıralamayı paylaşır.
Nihai sıralama şu şekilde oldu:
1- İspanya
2- Arjantin
3- İngiltere
4- Fransa
5- Norveç
6- Belçika
7- Fas
7- İsviçre
9- Meksika
10- Kolombiya
11- Brezilya
12- Amerika
13- Portekiz
14- Kanada
15- Mısır
16- Paraguay
17- Hollanda
18- Almanya
19- Fildişi Sahili
20- Hırvatistan
21- Japonya
22- Avustralya
23- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
24- Gana
25- Ekvador
25- Güney Afrika
27- İsveç
28- Avusturya
29- Bosna-Hersek
30- Cezayir
31- Senegal
32- Yeşil Burun Adaları
33- İran
34- Güney Kore
35- Türkiye
36- İskoçya
37- Uruguay
38- Suudi Arabistan
39- Çek Cumhuriyeti
40- Yeni Zelanda
41- Katar
42- Curaçao
43- Panama
44- Ürdün
45- Haiti
46- Özbekistan
47- Tunus
48- Irak