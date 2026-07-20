İki Arap takımı listenin en altında yer alıyor… FIFA, Dünya Kupası’na katılacak milli takımların nihai sıralamasını açıkladı

2026 Dünya Kupası, dün Pazar akşamı uzatmalara uzanan final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya milli takımının tarihindeki ikinci şampiyonluğuyla sona erdi.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 milli takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlendi.

Final maçının yanı sıra, İngiltere milli takımı, Fransa’yı 6-4’lük skorla mağlup ettiği heyecan verici bir maçın ardından Dünya Kupası’nda üçüncülüğü elde etti.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi internet sitesinde, turnuvaya katılan 48 milli takımın sıralaması yayınlandı. Aynı aşamada elenen takımların sıralaması ise aşağıdaki kriterlere göre belirleniyor:

- Tüm aşamalardaki maçlardan elde edilen toplam puan (penaltı atışlarıyla sonuçlanan maçlar beraberlik olarak kabul edilir)

- Tüm aşamalardaki maçlarda elde edilen gol farkı

- Tüm aşamalardaki maçlarda atılan gol sayısı

- Yukarıda belirtilen kriterlerin uygulanmasından sonra iki veya daha fazla takım arasında eşitlik devam ederse, bu takımlar aynı nihai sıralamayı paylaşır.

Nihai sıralama şu şekilde oldu:

1- İspanya

2- Arjantin

3- İngiltere

4- Fransa

5- Norveç

6- Belçika

7- Fas

7- İsviçre

9- Meksika

10- Kolombiya

11- Brezilya

12- Amerika

13- Portekiz

14- Kanada

15- Mısır

16- Paraguay

17- Hollanda

18- Almanya

19- Fildişi Sahili

20- Hırvatistan

21- Japonya

22- Avustralya

23- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

24- Gana

25- Ekvador

25- Güney Afrika

27- İsveç

28- Avusturya

29- Bosna-Hersek

30- Cezayir

31- Senegal

32- Yeşil Burun Adaları

33- İran

34- Güney Kore

35- Türkiye

36- İskoçya

37- Uruguay

38- Suudi Arabistan

39- Çek Cumhuriyeti

40- Yeni Zelanda

41- Katar

42- Curaçao

43- Panama

44- Ürdün

45- Haiti

46- Özbekistan

47- Tunus

48- Irak