İki Arap hakemin katılımıyla… Kamavinga olayıyla ilgili karar, Dünya Kupası finalini yönetecek

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası final maçını yönetmesi için Sloven hakem Slavko Vinčić’i atadığını duyurdu. Final maçı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nda İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak.

Vincic'e, Tomas Klancnik ve Andraz Kovacic ikilisi yardımcı olacak.

Final maçının hakem ekibinde iki Arap hakem de yer alıyor: Ürdünlü hakem Adham Makhadme dördüncü hakem olarak görev alırken, vatandaşı Muhammed El-Klaf yedek yardımcı hakem olacak.

Vincič, tarihte Dünya Kupası finalini yöneten ilk Sloven hakem olacak ve turnuva tarihinde final maçını yöneten 23. hakem olacak.

25 Kasım 1979 doğumlu Ventičić, Avrupa'nın en önde gelen hakemlerinden biri ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bünyesinde en çok takdir edilen hakemlerden biridir.

Bu maç, Brezilya-Fas, Cezayir-Ürdün ve Meksika-Ekvador maçlarını yönettikten sonra, bu Dünya Kupası'nda yönettiği dördüncü maç olacak.

Kamavinga’nın kırmızı kart olayı

Sloven hakem, geçen sezon tartışmalı bir olayın kahramanı olmuştu. Geçen Nisan ayında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında Bayern Münih ile oynanan maçta, Real Madrid'in Fransız oyuncusu Édouard Camavinga'ya kırmızı kart göstermişti.

Vincic, Camavinga’ya oyunu geciktirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını gösterdi; bu karar, hassas bir anda alınan sert bir karar olarak değerlendirildi. Bu kararın ardından Real Madrid için işler tersine döndü ve Kraliyet Takımı turnuvadan elendi.

O dönemde Real Madrid’in teknik direktörü olan Álvaro Arbeloa, Sloven hakemi eleştirerek bu kararın “maçı mahvettiğini” söyledi.