Jamie Carragher, Chelsea'nin mevcut savunma düzenini sert sözlerle eleştirerek Wesley Fofana ve Levi Colwill'in üst düzey bir ikili olmak için gereken özelliklere sahip olup olmadığını sorguladı. Eski Liverpool kaptanına göre ikili, Şampiyonlar Ligi hedefleri olan bir kulübün savunmasına liderlik edecek otoriteden yoksun.

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Başarısızlığa mahkûm bir ortaklık mı?

Bir dizi istikrarsız performansın ardından Stamford Bridge'deki savunma istikrarı mercek altına alındı. Taraftarlar ve yorumcular, kulübün transfer stratejisini sorguluyor. Savunma hattına yapılan büyük yatırıma rağmen Chelsea, fiziksel açıdan güçlü rakipler karşısında kırılgan görünmeye devam ediyor. Bu durum Carragher'ı, şu anda tercih edilen savunma ikilisinin temelden sorunlu olduğunu söylemeye itti.

Carragher'ın eleştirisi, savunma hattına liderlik etmeleri istendiğinde zorlanıyor gibi görünen iki oyuncunun birbirini tamamlamamasına odaklanıyor. The Pride of London'a konuşan Carragher, "Bir ikili olarak bu asla işe yaramaz çünkü fiziksel açıdan yeterince güçlü değiller ve aralarında gerçek bir lider yok" dedi.

"Sanki birlikte oynayan iki acemi var gibi, ama birinin bonservisine 75 milyon sterlin ödendi; Colwill ise yalnızca Chelsea'de değil, milli takım düzeyinde de çok övüldü."

Stamford Bridge'de potansiyele biçilen bedel

Chelsea'nin genç oyunculara dayalı bir projeye yönelme kararı, kulübün Leicester City'den büyük bir şöhretle gelen Fofana gibi oyunculara önemli meblağlar harcamasına yol açtı. Ancak Fransız oyuncunun Londra'nın batısındaki dönemi, fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Bu da yüksek bonservis bedelini haklı çıkaracak ritmi yakalamasını engelledi. Colwill de Brighton'daki başarılı döneminin ardından kulübe yüksek beklentilerle döndü. Yine de ilk altıdaki bir takımda genellikle bulunan deneyimli isimlerin rehberliğinden yoksun bir ekipte hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor.

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Deneyimli bir oyuncunun yokluğu genç savunmacıları zor durumda bıraktı. Carragher'a göre Chelsea, İngiliz futbolunun zirvesine dönmeyi umuyorsa savunmaya hükmedebilecek bir stoper transfer etmeli. Savunma düzenini organize edebilen ve çevresindekilerden sorumluluk almalarını isteyen bir oyuncu olmadan, Chelsea'nin sezonuna damga vuran bireysel hataların sürmesi muhtemel.

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Mevcut savunma düzeni, Premier Lig'in en mücadeleci forvetleriyle başa çıkmak için gereken fiziksel güçten yoksun görünüyor. Bu zaaf, Leeds United deplasmanındaki özellikle zorlu yenilgide açığa çıktı.

Yeni John Terry aranıyor

Getty Images

Chelsea'nin tarihindeki en başarılı dönemler, savunmanın merkezinde sesini duyuran ve mücadeleci bir kaptanın oluşturduğu temel üzerine kurulmuştu. John Terry gibi isimlerin ayrılışından bu yana kulüp, aynı düzeyde taktiksel organizasyon ve mental dayanıklılık sağlayabilecek doğal bir halef bulmakta zorlandı.

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Fofana ve Colwill'in topla yetenekli oldukları ve hücum odaklı teknik direktörlerin aradığı modern özelliklere sahip oldukları şüphesiz. Ancak dünyanın en iyi savunma ikililerini çoğu zaman tanımlayan savunmadaki "sert" yanlarını henüz gösteremediler.

Şimdi teknik ekibin önünde iki seçenek var: Mevcut ikiliyi daha mücadeleci hâle getirmenin bir yolunu bulmak ya da daha deneyimli bir oyuncu için yeniden transfer pazarına yönelmek. Her sezon kupa mücadelesi vermeyi bekleyen bir kulüp için "pahalı acemilere" bel bağlamak riskli bir strateji. Savunma hataları puan kayıplarına yol açmayı sürdürürken taraftarların sabrı da tükeniyor.