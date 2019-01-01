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Iker Casillas'tan sevenlerini rahatlatan paylaşm

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Getty Images
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan tecrübeli kaleci Iker Casillas’tan sevenlerini rahatlatan açıklama geldi.

Antrenman esnasında, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Porto’nun 37 yaşındaki file bekçisi Iker Casillas, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile durumunun iyi olduğunu belirtti.

Casillas yaptığı paylaşımda “Her şey kontrol altında, büyük bir korku yaşadık ama şu an sağlıklı durumdayım. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Porto da gün içerisinde yaptığı açıklamada tecrübeli file bekçisinin durumunun stabil olduğu ve kalp probleminin giderildiğini belirtmişti.

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