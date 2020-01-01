Iker Casillas, Real Madrid’e dönüyor
Dört yıl Porto kalesini koruduktan sonra sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakıp futbol direktörlüğüne soyunan Iker Casillas evine dönmeye hazırlanıyor.
Marca’nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.
Casillas’ın kulüp başkanı Florentino Perez’in danışmanlığını yapacağı öne sürüldü.
Real Madrid’i 34. şampiyonluğuna ulaştıran teknik direktör Zinedine Zidane da antrenörlük kariyerinden önce Perez’in danışmanlığını yapmıştı.
İspanyol devinin altyapısından yetişen Casillas, 1999-2015 yılları arasında bu takımın formasını giymişti.
Porto antrenmanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle sahalara planladığından erken veda etmek zorunda kalan Casillas, kariyerinde binden fazla profesyonel maça çıkan sayılı oyunculardan birisi konumunda bulunuyor.