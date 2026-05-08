Iker Casillas, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak dikkat çeken bir ismi öne sürüyor

Real Madrid efsanesi Iker Casillas'a göre, Xabi Alonso hâlâ Real Madrid için en iyi teknik direktör. Casillas, bu hafta sonu oynanacak El Clásico öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında bu görüşünü dile getirdi.

Alonso ve Real Madrid, FC Barcelona'ya karşı kaybedilen Süper Kupa finalinin ertesi günü, Ocak ortasında "karşılıklı anlaşma" ile yollarını ayırdı. 44 yaşındaki teknik direktör, Madrid'in dev kulübünün başına yaz aylarından beri geçmişti.

Alonso, 34 maçta 24 galibiyet ve "sadece" altı mağlubiyet elde etmişti. Onun halefi Álvaro Arbeloa ise 24 maçta daha kötü bir performans sergiledi: şu ana kadar yedi mağlubiyet aldı.

Alonso'nun oyuncu grubu içinde pek sevilen bir isim olmadığına dair söylentiler dolaşıyordu ve bu da kadro içinde huzursuzluğa neden olmuştu. Bu huzursuzluk, bu sezon Real Madrid'de hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmış gibi görünmüyor.

Şu anda LaLiga'nın ikinci sırasındaki takımın taraftarları tarafından sadece Kylian Mbappé eleştirilmiyor. Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni de birbirleriyle kavga etti ve ilki hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Arbeloa'nın konumu da sallantıda ve olası halefler olarak birçok isim dolaşıyor: Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas ve hatta José Mourinho. Dolayısıyla Arbeloa'nın gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Ancak 167 kez milli formayı giyen eski kaleci için Arbeloa'nın halefinin kim olması gerektiği çok net. "Bana göre Xabi Alonso, Real Madrid için ideal teknik direktör. O, süreklilik sağlayacak mükemmel bir isimdi. İyi sonuçlanmayan kararlar alındı" dedi eski kaleci.

"Bayer Leverkusen'i başarıya taşıdı ve teknik direktör olarak nispeten genç yaşına rağmen iyi bir sisteme sahip. Bana sorarsanız, ben Xabi Alonso'yu transfer ederdim," diye sonlandırıyor.