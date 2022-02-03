Iker Casillas eski eşi Sara Carbonero'nun fotoğrafını paylaştı: "Öncekileri unutmak için bir yıl daha!"

Eski kaleci Iker Casillas, ayrılık kararı verdiği Sara Carbonero'nun doğum gününde eski eşinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Uzun yıllar Real Madrid'in kalesini korumasının ardından kariyerine 2020'de Porto'da veda eden efsane file bekçisi geçtiğimiz yıl ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara Carbonero'yu öpmesiyle tanınan ilişkisi 12 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl noktalandı.

Iker Casillas ne söyledi?

Iker Casillas, 38 yaşına basan eski eşi Sara Carbonero'nun doğum gününü kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı. Eski file bekçisi, Sara'nın fotoğrafını paylaşarak altına şu mesajı düştü:

"Başka hayallerin gerçekleşmesi için! Gerçekleşen hayaller için! Bir fırtına yolu uzatmaya çalışsa da tadını çıkarın! Tam gaz devam! Kutlarım kadın! Öncekileri unutmak için bir yıl daha!"

2010 yılında birlikte olan çift ilişkilerini 2016 yılında evliliğe taşıdı. Sara Carbonero uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Mart ayında boşanan ikiliden Casillas'ın Sara Carbonero'ya kanser tedavisi esnasında destek olmadığı iddia edildi.

Iker Casillas bu paylaşımıyla iddiaları rafa kaldırarak eski eşine sevgi dolu bir destek gönderdi.

Iker Casillas şu anda ne yapıyor?

Iker Casillas, 2019 yılında Porto antrenmanında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı ve kritik bir operasyon geçirdi. Ardından ise emeklilik kararını alması çok uzun sürmedi.

Iker Casillas futbolu bırakmasının ardından Iker Casillas Academy'yi kurdu ve burada antrenörlük yapıyor.

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