Iker Bravo: Barcelona'nın ellerinden kayıp gitmesine izin verdiği 9 numara

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La Masia çok fazla forvet üretmiyor. Son yıllarda genellikle kısa boylu ve teknik orta sahalar ile ön plana çıktılar. Katalonya'nın en ünlü futbol okulunda elit seviyedeki forvetler oldukça nadirdir.

Barcelona, 16 yaşındaki oyuncunun 2021 yazında bir sözleşmeye bağlanmasını görüşmek üzere Iker Bravo ve menajerleri ile oturdu. Onu takımda tutmaları gerektiğini biliyorlardı.

Başaramadılar.

Bir yıl sonra Bravo, Bayer Leverkusen'de Bundesliga'da profesyonel olarak ilk çıışını yaptı.

Barça'nın son birkaç sezonda altyapıya verdiği değeri biliyoruz ancak Bravo'da öyle olmadı ve oyuncu ayrılma kararı aldı.

O ve ailesi, beş yaşından beri parçası olduğu kulüpte kalmayı umarak görüşmeler yaptı, ancak Barca ile anlaşamadılar.

Modern oyundaki pek çok genç gibi, Bravo da Alman futbolunun ona istediği yolu sunabileceğini fark etti.

Biri ligde, diğeri DFB-Pokal'da olmak üzere iki A takım maçına çıktı. 17 resmi genç takım maçında 10 gol attığı bir sezonun ödülüydü.

Leverkusen'in daha önce La Masia'da çalışmış olan yardımcı antrenörü Alberto Encinas, Bravo'nun ilk sezonu için GOAL'a verdiği demeçte, "Bu sezon ilk maçına çıkması planımızda değildi," dedi. "Şimdi sezon öncesi bizimle çalışacak ve resmi olarak soyunma odasına girecek. A takıma yakın olması onun için çok iyi olacak.

"Oldukça eksiksiz bir oyuncu profiline sahip," diye devam ediyor Encinas, "çünkü sadece bir golcü değil. Elbette, ceza sahasında harika bir bitiriciliğe ve harekete sahip ancak Barça'daki kariyeri nedeniyle daha da derine inebiliyor.

"Çifte bir profili var - sadece sahada bir forvet oyuncusu değil, aynı zamanda bunu diğer becerilerle de birleştiriyor."

Bravo'nun BayArena'daki hayata zorlu başlangıcına rağmen, ham istatistikleri gol sayıları biraz düşen bir oyuncunun hikayesini anlatıyor, ancak bu Encinas için sürpriz değil.

"Barça'da lider bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum" diye hatırlıyor. "İşler ters gittiğinde her zaman topu isterdi.

"Bu yıl zihinsel olarak daha çok iniş çıkışlar yaşadı ama bu çok normal. 17 yaşında ve hayatında önemli bir değişiklik oldu. Yeni bir ülkeye, yeni bir dile, farklı bir kültüre geldi. Oyununun zarar görmesi normaldir.

"Barca'da daha baskındı çünkü takımda topa daha fazla sahipti, ancak burada oyunundaki genel gelişim olumluydu. Leverkusen'de olmak onu daha iyi bir oyuncu yaptı çünkü hocalar onu farklı bir role koydu. Bu, onu onu biraz rahatsız etti, bir şeyler öğrenmesini sağladı."

Bravo, son 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımına hücumda liderlik ederken, İspanya için kesinlikle bir şeyler göstermeyi başardı.

Bravo, İsrail'deki turnuvada üç maçta iki gol kaydetti ve ilk maçında Türkiye'ye karşı 20 yarddan müthiş bir vole ile gol attı.

İspanya 17 Yaş Altı Takımının patronu Julen Guerrero, GOAL'e "O, bitiriciliğin yanı sıra oyunun devamlılığını da sağlayan bir oyuncu" dedi. "Çizgiler arasına iyi giriyor, güçlü, topu tutuyor, hızlı oynuyor - bize çok şey verebilecek bir oyuncu. Bunu biliyoruz."

Barcelona da bunu biliyordu, ancak elmaslarından birini takımda kalmaya ikna edemediler. Iker Bravo gibi bir oyuncu bir süre Katalonya'ya gelmeyebilir.