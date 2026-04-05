IJsselderby'nin başlama vuruşu, deplasman tribünündeki sorunlar nedeniyle ertelendi: "Şu aptalca davranışlara bir son verin!"

Go Ahead Eagles ile PEC Zwolle arasında oynanacak IJsselderby'nin başlama saati ertelendi. De Adelaarshorst'ta saat 12:15'te başlaması planlanan maç, deplasman tarafındaki PEC taraftarlarıyla yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi.

Zwolle'den gelen birçok taraftar, anlaşmaya aykırı olarak yüzlerini kapatan giysiler giyiyor. PEC yönetimi ve kaptan Ryan Thomas şu anda deplasman tribünündeki taraftarlarla görüşüyor.

"Thomas ve Gerry Hamstra'nın (PEC teknik direktörü, ed.) deplasman tribününe doğru yürüdüklerini ve yüzlerini kapatan giysileri çıkarmalarını istediklerini görüyorum. Bu önceden yapılan anlaşmaydı. Ayrıca deplasman tribününe üç yüz yerine dört yüz taraftar alınacaktı. Ancak bu, yüzleri kapatan giysiler olmadan olacaktı," diye açıklıyor ESPN muhabiri Toine van Peperstraten.

"Şu aptalca davranışlara bir son verin. Çocukların ve ailelerin geldiği bir futbol maçına gitmiyorsunuz ki. Pazar sabahı keyif alabileceğiniz bir yere gidip maske takarak dolaşamazsınız," diye homurdanıyor analist Robert Maaskant.

"O zaman kötü niyetlisin demektir. Bu kesinlikle saçmalık," diye ekliyor şaşkın ve oldukça hayal kırıklığına uğramış Maaskant, her iki kulübün eski oyuncusu.

Daha sonra havai fişekler atıldı, ardından PEC taraftarları, çevik kuvvetin emriyle De Adelaarshorst'taki deplasman tribününden ayrıldı. Go Ahead, polis ve Deventer belediyesi, ne yapılması gerektiği ve maçın ne zaman başlayacağı konusunda görüşüyor.