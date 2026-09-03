Bir basın raporuna göre, Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin dava son aşamalarına giriyor. Önümüzdeki perşembe gününden itibaren savunma tanıklarının dinlenmesine başlanacak.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre mahkeme, doktor ve bilirkişi Antonio José Maya'nın ifadesini dinleyecek.

Maya; cerrah, adli tıp uzmanı ve baş sanık Leopoldo Luque'nin bilirkişi tanığı olup, Maradona'nın ölümüne ilişkin koşulları değerlendirmek için 2021 yılında oluşturulan çok disiplinli tıp kurulunun bir üyesiydi.

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Savcılar ve iddia makamı, delil sunumlarını geçen salı günü, aynı zamanda tıp kurulunun iki üyesi olan bilirkişiler José Luis Covelli ve Ramiro Laria'nın ifadeleriyle tamamladı. Bu ifadeler, Maradona'nın sağlığından sorumlu doktorların hareketlerinin "yetersiz, eksik ve pervasız" olduğu sonucuna varıyordu.

Maradona bir tıp kuruluşuna yatırılmalıydı

Psikiyatri ve adli tıp uzmanı Covelli ile klinik doktor Laria, geçen salı günü, eski futbolcunun son cerrahi müdahalesinin ardından evde tedavi edilmek yerine bir tıp kuruluşuna yatırılması gerektiğini açıkladı.

Maya ise 2021 yılında Maradona'nın ölümünün ani olduğunu ve bunu öngörülebilir kılacak bir koroner kalp hastalığı geçmişinin bulunmadığını belirtmişti.

Ancak o tıp kurulunun bir üyesi olan kardiyolog Gustavo Di Nero, ağustos ortasında, yıldızın sağlığından sorumlu profesyonellerin kalp yetmezliğiyle uyumlu birçok uyarı işaretini görmezden geldiğini açıkladı.

Di Nero ifadesinde, Maradona'da hayatının son iki haftasında ortaya çıkan sıvı birikimi, solunum sorunları ve bilinç durumundaki değişiklik gibi "uyarı işaretlerine" dikkat çekti.

Kardiyolog ayrıca hemşirelerin kaydettiği taşikardi ve yüksek tansiyona işaret etti ve muayenehanesine bu değerlerle bir hasta gelmiş olsaydı "ona ilaç vereceğini" belirtti.

Maradona, o ayın başlarında kafasındaki subdural hematomu tedavi etmek için ameliyat geçirdikten sonra, 25 Kasım 2020'de Buenos Aires'in eteklerindeki bir evde evde tedavi görürken hayatını kaybetti.

Ölümün ardından yargı sistemi; adli tıp uzmanları, bir kardiyolog, iki psikiyatr, bir toksikolog, bir nefroloji uzmanı ve bir hepatoloji uzmanı da dahil olmak üzere resmi bilirkişilerden, ayrıca savunma ve iddia makamının bilirkişilerinden oluşan çok disiplinli bir tıp kurulu oluşturdu.

Mahkemede de ortaya çıktığı üzere, Maradona'nın sağlığından sorumlu doktorlar beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatr Agustina Cosachov'du; her ikisi de suçlandı.

Önümüzdeki perşembe gününden itibaren mahkeme, bu sanıkların sunduğu tıp kurulu bilirkişilerini ve diğer savunma ekiplerinin sunduğu başka tanıkları dinleyecek.

Luque ve Cosachov'a ek olarak, bu davadaki sanıklar listesi Swiss Medical şirketinin evde bakım bölümü koordinatörü Nancy Forlini; psikolog Carlos Díaz; doktor Pedro Di Spagna; hemşirelik koordinatörü Mariano Perroni ve hemşire Ricardo Almirón'u kapsıyor; hepsi de taammüden basit adam öldürme suçuyla itham ediliyor.

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