Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, dört oğlunun da kulüp taraftarlarını saran o alışılmadık heyecan dalgasına katıldığını açıkladı. Çocukları, kendisinden stadyuma şişme muz getirmesini istedi; İtalyan teknik adam da bu manzaranın bugün cumartesi akşamı oynanacak Ipswich Town maçında tekrarlanmasını umuyor. Bu arada mali ihlaller davasında kararın açıklanmasının ardından kulübün etrafındaki tartışmalar da büyüyor.

City, kararın açıklanmasından bu yana Premier Lig'de kendi sahasındaki ilk maçını oynamaya hazırlanıyor. Geçen hafta Liverpool karşısında alınan galibiyet sırasında taraftar tribünlerinde şişme muzların görülmesinin ardından, tribünlerin sarı bir denize dönüşmesi bekleniyor.

Maresca, "The Sun" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Bu harika bir şey! Stadyumda çok sayıda muz görmeyi umuyorum. Bu olayın arkasındaki hikâyeyi bilmiyordum."

İtalyan teknik adam, "Taraftarlar ve stadyumdaki herkes için güzel bir atmosfer yaratıyor. Dört oğlum var ve bunu benden zaten istediler. Stadyumda olacaklar, bakalım ne olacak" diye ekledi.

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Şişme muz olgusu, Manchester City'nin ikinci ve üçüncü lig arasında gidip geldiği geçen yüzyılın 80'li ve 90'lı yıllarına dayanıyor. Son dönemde ise taraftar bağlılığının bir simgesi ve kulübün maruz kaldığı baskılara ve eleştirilere alaycı bir yanıt olarak güçlü bir şekilde geri döndü; öte yandan küme düşmeye kadar varabilecek cezalara dair endişeler sürüyor.

Gazeteye göre Manchester City, "Imre Banana" lakabıyla tanınan eski forveti Imre Varadi'ye ait şirketten yaklaşık 11 bin şişme muz talep etti. Varadi'ye ayrıca özel davetli olarak maça gelmesi için çağrı yapıldı.

Haberlere göre kulüp yönetimi başlangıçta 60 bin balon temin etmeyi düşündü; bu sayı, Etihad Stadyumu'nun yaklaşık 61 bin seyircilik toplam kapasitesine yakın bir rakam.

Bu atmosfer, City'nin herhangi bir ihlal işlediğini reddetmeyi sürdürdüğü ve davada verilen karara karşı temyiz hakkına sarıldığı bir dönemde yaşanıyor. Dava, 2009 ile 2018 yılları arasındaki dönemde gelirleri yaklaşık 830 milyon sterlin şişirmek amacıyla, ilgili merciler tarafından göstermelik olarak nitelendirilen sözleşmelerin kullanılmasıyla ilgili.