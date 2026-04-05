Ihattaren, PSV'nin yıldız oyuncusu Saibari için ideal bir Avrupa kulübü öneriyor

Hans Kraay junior, "Goedemorgen Eredivisie" programında, PSV'nin FC Utrecht'e karşı oynadığı iç saha maçında (4-3) yine belirleyici rol oynayan Ismael Saibari'yi övüyor. Mohamed Ihattaren, bu yıldız oyuncunun ileride Hollanda'dan ayrılması durumunda, adını bir Avrupa devinden anıyor.

"PSV için endişelenmiyorum, çünkü Ismael Saibari'yi gördüm. Ne kadar da iyiydi!" Kraay, cumartesi günü Utrecht karşısında hücum orta saha oyuncusunun performansının ardından sevinçle haykırdı ve ardından sözü masadaki arkadaşı Ihattaren'e bıraktı.

"Izzy gerçekten çok iyi bir oyuncu, evet," diye onaylıyor Fortuna Sittard'ın oyun kurucusu. "Dün (Cumartesi, ed.) yine belirleyici oldu." Saibari, kendi sahasında 4-3 galibiyetle gayri resmi olarak şampiyon olan PSV'de iki gol attı.

Ihattaren şöyle devam etti: "Cesaretli ve cesaretini de görebiliyorsunuz. O çok güçlü," diyen eski PSV oyuncusu, Saibari'nin Avrupa'nın zirvesine ulaşacağını düşünüyor. "Onu Bayern Münih'te görmek isterdim, yüzde yüz. O kalitelere sahip."

Ihattaren'e göre Saibari, Eindhoven'ın lideri için birkaç yıldır önemli bir rol oynadıktan sonra bir üst seviyeye geçmeye hazır. "PSV için gerçekten belirleyici, gerçekten belirleyici."

"Bence Saibari, Ricardo Pepi'nin yokluğunda daha da iyi hale geldi. Guus Til'in forvette biraz geriye çekilip pozisyon alması ve Saibari'nin öne çıkması, ya da tam tersi," diyen Kraay, Saibari'nin son dönemde gerçekten ilerleme kaydettiğini gördü.

Saibari'nin PSV ile sözleşmesi üç yıldan fazla bir süre daha devam ediyor. Eindhoven'ın zirvedeki kulübü için tam olarak 140 maça çıkan Saibari, 41 gol ve 29 asist kaydetti.