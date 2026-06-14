Ihattaren, Dünya Kupası'nda oynaması gerekip gerekmediğine dair soruya son derece net bir yanıt verdi

Mohamed Ihattaren, Fas’ın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğinden hiç şüphe duymuyor. Bu ofansif orta saha oyuncusu olmadan, 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı zayıf Brezilya karşısında bir puan aldı (1-1).

Sportnieuws.nl'nin şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'na katılması gerekip gerekmediğine dair sorusuna Ihattaren, "Evet, yüzde yüz" diye yanıt verdi. "Ama bazen gerçekçi düşünmek de gerekir."

"Bütün yıl Fortuna Sittard'da oynadım. Dünya Kupası'nda hangi milli takım oyuncularının oynadığına bakarsanız, oynadıkları sahneler arasında çok büyük bir fark var. Yani aslında mantıklı," diyor Ihattaren, milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi tarafından kadroya alınmamasını bir şekilde anlıyor.

Ihattaren, bu yaz bir üst seviyeye çıkması gerektiğini, böylece Fas'tan davet alabileceğini biliyor. "Şu anki görevim, bunun için de aday olabilmemi sağlayacak bir adım atmak. Ayrıca umarım Avrupa'da da oynayabilir ve kendimi daha fazla ön plana çıkarabilirim."

PSV ve Ajax gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, Fas'ın grup aşamasından sonra Hollanda milli takımıyla karşılaşma ihtimalinin olduğunu biliyor. Utrecht doğumlu oyuncu, bu durumda kimin kazanacağı konusunda hiçbir şüphesi yok: "Fas!"

Buna rağmen Ihattaren, teknik direktör Ronald Koeman'ın takımından çok şey bekliyor. ''Onlar da çok iyi iş çıkaracaklar. Oranje gerçekten güzel bir takıma ve çok iyi oyunculara sahip. Onlar için de içtenlikle seviniyorum, ama konu Fas ile Hollanda arasındaki bir maç olduğunda, o gün ben Faslıyım.''

Hollanda, Dünya Kupası'nın ilk grup maçına hazırlanıyor. Japonya ile oynanacak maçın başlama vuruşu, Hollanda saatiyle Pazar akşamı 22:00'de, Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda yapılacak.