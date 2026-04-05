Ihattaren, Ajax'ta hayranlıkla izledi ve gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşını övdü

Mohamed Ihattaren, 2022 yılında Ajax'ta kiralık olarak forma giymişti, ancak burada hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı. Şu anda Fortuna Sittard'da forma giyen oyuncu, kendi ifadesine göre Amsterdam'da birlikte oynadığı en iyi oyuncuyla aynı sahada yer almıştı.

Ihattaren, Pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Mohammed Kudus'u övdü. Kudus'un 16 metrenin hemen dışından üst köşeye attığı serbest vuruş görüntüleri gösterilirken, sadece olumlu sözler duyuldu.

"Antrenmanlarda yaptıkları ve topla ne kadar güçlü olduğu. Ve ne kadar kolay dönüp yön değiştirebildiği. Bu gerçekten, gerçekten olağanüstüydü. O kadar küçük bir adam, ama o kadar güçlü," diyor Ihattaren, şu anda Tottenham Hotspur'da forma giyen Kudus'u övüyor.

"Ajax'ta yedek kulübesinde birlikte oturuyorduk. Ama ilk on birde yaptıkları, gerçekten başka bir seviyedeydi," diyen eski Ajax oyuncusu, Kudus ile olan işbirliğinden sadece sıcak anılarla bahsediyor.

Kudus, 2020 ortasında Ajax'a transfer oldu; kulüp, Danimarkalı FC Nordsjælland'a 9 milyon euro ödedi. Amsterdam'da üç sezon geçirdikten sonra, 40 milyon euroyu aşan bir bedelle Premier League'e, West Ham United'a transfer oldu.

Tottenham, geçen yaz Kudus için 60 milyon avrodan fazla bir bedel ve altı yıllık bir sözleşme teklif etti. Tüm bu iddialara rağmen, eski Ajax oyuncusu, Londra kulübüyle birlikte Premier Lig'den düşmeme mücadelesi veriyor.