Güney Kore Futbol Federasyonu, 48 yaşındaki İspanyol Robert Moreno'yu milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıkladı. Böylece Moreno, Güney Kore'nin başına geçen ilk İspanyol teknik direktör olurken, Katalan çalıştırıcı için uluslararası düzeyde yeni bir deneyim başlamış oldu.

Moreno'nun ataması, Güney Kore milli takımının 2016 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Hong Myung-bo'nun görevinden ayrılmasıyla geldi. Turnuvada gruplardan elenen takım için, sonrasında önümüzdeki dönemde ekibi yönetecek yeni bir teknik direktör arayışı başlamıştı.

Güney Kore Federasyonu, Moreno'ya sonbaharda oynanacak bir dizi hazırlık maçında oyuncuları tanıması ve fikirlerini uygulaması için fırsat vermeyi planlıyor. İspanyol teknik adam görevine ise resmi olarak eylül ayında Ekvador ve Uruguay karşılaşmalarıyla başlayacak.

Güney Kore milli takımı, ekim ayında Venezuela ve Özbekistan'a karşı iki hazırlık maçı daha oynayacak. Bunun yanı sıra kasım ayında da başka maçlar oynama ihtimali bulunuyor. Bu karşılaşmalar, İspanyol teknik direktör için bir ilk değerlendirme dönemi niteliği taşıyacak.

Bu süreçte sonuçlar ve performans istenen düzeyde gelirse, Güney Kore Federasyonu, Moreno'nun sözleşmesini uzatmayı ve 2027 yılının başında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası'nda milli takımı yönetme fırsatı vermeyi değerlendiriyor.

Asya futboluna geçiş, 2019 yılında kişisel nedenlerle görevinden uzaklaşan Luis Enrique'nin yerine geçerek İspanya milli takımını geçici olarak çalıştırmış olan Moreno için yeni bir uluslararası meydan okumayı temsil ediyor.

Ancak Moreno'nun ismi, İspanya milli takımında Enrique'nin teknik ekibindeki ikinci adam olduğu 2019 yılına dayanan tartışmalı bir hikâyeyi de beraberinde taşıyor.

Enrique, o yılın haziran ayında kızı Xana'nın hastalığı nedeniyle milli takımdan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Kızı daha sonra ağustos ayında dokuz yaşında hayatını kaybederken, takımın başına geçici olarak geçen Moreno, ekibi 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşımıştı.

Moreno başlangıçta Enrique'nin geri dönmeye karar vermesi halinde kenara çekileceğini belirtmişti, ancak iki adam arasındaki ilişki eylül 2019'da yaptıkları bir görüşmede bir dönüm noktası yaşadı.

Enrique'nin anlatımına göre Moreno, Avrupa Şampiyonası boyunca İspanya'yı yönetmek istediğini, turnuvadan sonra ise yardımcılık görevine döneceğini kendisine bildirdi.

Enrique bu tutumu "vefasızlık" olarak nitelendirdi ve Moreno'yu artık teknik ekibinde istemediğini vurgulayarak, o dönemdeki hırsını, yıllarca yardımcısı ve dostu olan biri için kabul edilebilir sınırları aşan bir davranış olarak tanımladı.

İspanya milli takımından ayrıldıktan sonra Moreno; Monaco, Granada ve Rusya'nın Soçi takımlarında teknik direktörlük deneyimleri yaşadı. Şimdi ise bir kez daha bir milli takımı yönetme fırsatı elde etti, ancak bu kez Asya kıtasından.