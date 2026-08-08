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İğreti kadro tuzağından kurtuldu: Al Ahly, Al Hilal'in gözden çıkardığı ismi kadrosuna kattı

Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
A. Radif
Suudi Arabistan

Al-Raqi yeni transferini açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, yaz transfer döneminde hücum hattına dair dosyalarından birini kapattı. Kulüp, bugün cumartesi günü Hilal forması giyen forvet Abdullah Radif ile resmen anlaştığını açıkladı ve oyuncu, Asya şampiyonunun forması altında kariyerinde yeni bir aşamaya başlayacak.

Radif, Suudi futboluna yabancı bir isim değil. Hilal akademisinde yetişti ve kulübün alt yaş kategorilerinde basamakları çıktıktan sonra 2021 yılında A takıma yükselme fırsatı yakaladı. Ancak son yıllardaki serüveni farklı bir seyir izledi; Roshn Ligi kulüpleriyle kiralık olarak çeşitli tecrübeler yaşadı.

Farklı tecrübeler, değişken rakamlar

Radif'in Hilal dışındaki yolculuğu Al-Taawoun kapısından başladı. Kiralık olarak geçirdiği bu dönemde 15 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol kaydetmeyi başardı. Ardından Al-Shabab'a geçti ve 20 maçta 3 gol attı.

Genç forvet, Al-Ettifaq ile de başka bir tecrübe yaşadı ve burada da 3 gol atmayı başardı; ancak bu kez 28 maçta. Son durağı ise Al-Feiha oldu; burada 8 maçta forma giyerken herhangi bir gol atamadı veya asist yapamadı.

Ayrıca oku: Tartışmalar sona erdi: Barcelona, Cancelo konusunda Hilal ile anlaşmaya vardı

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Bu rakamlar, hâlâ teknik istikrarı ve hücum yeteneklerini gösterebileceği daha geniş bir alan sunacak fırsatı arayan bir oyuncunun kariyerini yansıtıyor. Bu fırsatı önümüzdeki dönemde Al-Ahli ile bulabilir.

21 numaralı forma ve yeni bir başlangıç

Al-Ahli, yeni oyuncusunu resmen tanıttı. Abdullah Radif, takımda 21 numaralı formayı giyecek ve böylece Suudi ve kıta futbolunun en önde gelen kulüplerinden biriyle tecrübesine başlayacak.



Transfer, Al-Ahli'nin hücum seçeneklerini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde geliyor. Takımın hedefleri, son iki sezonda AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından yükseldi.

Radif, Al-Ahli ile yaşayacağı tecrübenin önceki duraklarından farklı olmasını ve kiralık oyuncu aşamasından, Roshn Ligi'nin büyüklerinden biriyle iz bırakabilecek bir asli unsura geçmesi için ihtiyaç duyduğu sürekliliği ona kazandırmasını umuyor.

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