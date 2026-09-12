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Sam Vreeswijk

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İğrenç görüntüler: Bir oyuncunun yüzüne kanlar içinde kalana kadar vurulmasının ardından IJsselmeervogels maçı tatil edildi

IJsselmeervogels - GVVV Veenendaal
IJsselmeervogels
GVVV Veenendaal
Tweede Divisie
Q. Dumay

Tweede Divisie'de VV IJsselmeervogels ile GVVV arasındaki mücadele, cumartesi öğleden sonra 0-2'lik skorla kesin olarak tatil edildi. Bu, IJsselmeervogels oyuncusu Quiermo Dumay'nin devre arasında yüzüne yumruk yemesinin ardından gerçekleşti.

O anda skor GVVV lehine 0-2'ydi. İki takım da soyunma odasına yöneldi ve ardından işler karıştı. RTV Utrecht'in aktardığına göre Dumay, oyuncu tüneline girerken yüzüne yumruk aldı. Bu yumruğu kimin attığı henüz netlik kazanmadı ancak fotoğraflarda hasarın ciddi olduğu görülüyor: Dumay'nin yüzü kanlar içinde ve birkaç dişini kaybetti.

Dumay bu yaz GVVV'den IJsselmeervogels'e transfer olmuştu. Böylece eski kulübüne karşı forma giymiş oldu. Olayın ardından IJsselmeervogels, maça devam etmek istemedi ve suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

GVVV Başkanı Hans Schinkel, tansiyonun maç sırasında da sık sık yükseldiğini gördüğünü söyledi. “Fotoğrafı gördüm ve ilk anda aklına şu geliyor: ne oldu? Ne olduğunu bilmek istiyorsunuz” dediği RTV Utrecht'e konuştu.

“Bunu birazdan duyacağız. Bildiğim kadarıyla şu anda bir soruşturma yürütülüyor. Hatta suç duyurusunda da bulunuldu. Ancak ne olduğunu bilmiyorum, bu yüzden bununla ilgili bir değerlendirme yapamam.”

Tweede Divisie
GVVV Veenendaal crest
GVVV Veenendaal
GVV
Kloetinge crest
Kloetinge
KLO
Tweede Divisie
Rohda Raalte crest
Rohda Raalte
RRA
IJsselmeervogels crest
IJsselmeervogels
IJS

“Yumruğu atan kişinin IJsselmeervogels oyuncusu olduğunu sanmıyorum. Ama elbette sebebin ne olduğunu asla bilemezsiniz. Fakat her ne yaşandıysa yaşansın, bunun savunulacak bir tarafı yok. Bu konuda son derece açık olalım.”

“Bunun GVVV açısından sonuçları pekâlâ olabilir. Ancak bunu memnuniyetle KNVB'ye bırakırım. Ben bu konuda uzman değilim” diyerek sözlerini noktaladı Schinkel. 

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