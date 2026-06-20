Belçikalı milli futbolcu ve Manchester City kanat oyuncusu Jérémy Doku, 2026 Dünya Kupası sırasında ilk çocuğunun doğumuna katılmak için milli takım kampından geçici olarak ayrılmak istediğini açıklamasının ardından büyük bir tartışma yarattı; bu karar, Fransa’daki bazı medya mensupları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Duko, Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada forma giydi, ancak yaklaşan doğum sırasında eşinin yanında olmak için turnuvanın bazı maçlarında forma giyemeyebilir.

"L'Équipe" kanalında yayınlanan bir televizyon tartışması sırasında Fransız gazeteci France Pierron, Belçikalı futbolcunun kararını eleştirerek şöyle dedi: "Dünya Kupası'nı kaçıramazsın... Şimdi de göbek bağını kesmek için bir maçı kaçıracak mısın?"

Ayrıca şunları ekledi: “Dünya Kupası’nda oynama şansın var ve senin yerinde olmak isteyen yüzlerce oyuncu var, ama sen tüm bunları çocuğunun doğumuna katılmak için bırakacaksın. Saygımla söylüyorum ki bunu iğrenç buluyorum, çünkü babanın orada gerçek bir rolü yok, sadece ikincil bir rolü var.”

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Ancak bu açıklamalar, programın bazı katılımcıları tarafından karşı çıktı. Eski Fransız boksör İbrahim Aslum, “Nasıl olur da bizim işe yaramaz olduğumuzu söylersin? Anneye psikolojik desteği kim verecek?” diye yanıt verdi.

Pieron ise görüşünü savunmaya devam ederek şöyle dedi: “Ebe ya da doktor bu görevi yerine getiremez mi? Buna karşılık on saatlik bir yolculuk yapacaksın, kendini hem zihinsel hem de fiziksel olarak yoracaksın ve bu durum Dünya Kupası’ndaki performansını etkileyebilir.”

Ancak Aslum görüşünden vazgeçmedi ve şöyle vurguladı: “Çocuk, hayatınızın tamamıdır. Dünya Kupası’nı kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz, ancak turnuva biter, aile ise kalır.”

Bu, kanalın ya da bazı çalışanlarının benzer tutumlar nedeniyle tartışma yarattığı ilk sefer değildi. Kanal, 2019 yılında da Paris Saint-Germain’in Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos’un çocuğunun doğumu nedeniyle bir maça çıkamaması üzerine yapılan alaycı yorumların ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.

Doko ise turnuva başlamadan önce tutumunu netleştirerek, koşullar elverirse ilk çocuğunun doğumuna katılmanın kendisi için öncelikli olacağını vurguladı.

Belçikalı oyuncu şöyle konuştu: “Bu, doğum tarihine bağlı, ancak bu benim ilk çocuğum ve elbette orada olmak istiyorum.”

Ve ekledi: “Bana ne istediğimi sorarsanız, hiç kimse ilk çocuğunun doğum anını kaçırmak istemez. Ancak futbolun pek çok başka hususu da olduğunu biliyorum.”

Şöyle devam etti: “Belçika Futbol Federasyonu’nun oyuncularını desteklediğini ve kişisel durumlarını anladığını biliyorum; ne yapabileceğimize bakacağız.”

Belçika Futbol Federasyonu, Doku’nun İran ile oynanacak maçta yer alamama olasılığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Manchester City’nin kanat oyuncusu ise bu yılki Dünya Kupası’nda milli takımda daha büyük bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

"FourFourTwo" dergisine verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu turnuvayı büyük bir heyecanla bekliyorum. Bu benim ikinci Dünya Kupası katılımım, ancak daha önemli bir rolle yer alacağım ilk turnuva."

"İnsanlar, Manchester City'de edindiğim deneyim ve son yıllarda sergilediğim performans sayesinde, artık benden eskisinden daha fazla fark yaratmamı bekliyor" diye ekledi.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle zor anlarda daha büyük sorumluluklar üstlenme zamanı geldi. Korkusuzca topu isteyen, fırsatlar yaratan ve milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir oyuncu olmak istiyorum.”