Bugün pazar akşamı oynanan İspanya ile konuk ekip İngiltere arasındaki maçta büyük tartışma yaratan üzücü bir olay yaşandı.

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"The Sun" gazetesine göre, İngiltere millî marşı çalınırken ve oyuncuların topa her dokunuşunda, tribünlerde yuhalama ve küfürler yankılandı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre ise, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in yüzünde, İngiltere millî marşı çalınmaya başlar başlamaz tribünlerin büyük bir bölümünden yükselen yuhalamalar üzerine alaycı bir gülümseme belirdi.

Bu, böyle bir şeyin ilk kez yaşanması değil. Rakip takımların millî marşları çalınırken yuhalamalar aşırı ölçüde tekrarlandı.

Sevilla'da, İspanya'nın Katar Dünya Kupası'na katılmayı garantilediği gün, Luis Enrique İsveç millî marşı çalınırken yapılan yuhalamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

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Geçtiğimiz mart ayında ise aynı durum, Sırbistan ve Mısır millî marşlarının çalınmasıyla Villarreal ve Barcelona'da tekrarlandı.

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Metropolitano Stadı'ndaki 3.500 İngiliz taraftarın tepkisi, İspanya millî marşının ilk notalarını duyar duymaz yuhalamak oldu; ancak İspanya marşını söyleyen binlerce ses onları kısa sürede susturdu.

İspanyol gazetesi şunu vurguladı: "Kesin olarak bildiğimiz şey, herhangi bir millî marş çalınırken yuhalamanın iğrenç bir davranış olduğu, görgüsüzlüğün kanıtı olduğudur."

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Unutulmayan Mısır olayı

İspanya millî takımının kendi sahasında Mısır millî takımı karşısında aldığı sürpriz beraberlik, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı; yorumlar, Mısır millî marşı çalınırken İspanyol seyircilerin Müslümanlara yönelik ırkçı saldırısının ardından bazı yayın organlarının "rezalet" olarak nitelendirdiği olay üzerinde yoğunlaştı.

Teknik açıdan ise, Mısır karşısında yapılan çok sayıda değişiklik nedeniyle teknik direktör Luis de la Fuente suçlandı; oysa bu, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacağı nihai kadronun açıklanmasından önceki son provaydı.

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Suudi Arabistan millî takımının Sekizinci Grup'ta Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte yer alması nedeniyle, De la Fuente oyuncularını benzer bir ekole karşı denemek istedi ve bu doğrultuda Mısır millî takımını seçti; Mısır ise maçı, dünya birincisi karşısında oyuncularının özgüvenini güçlendirmek için büyük bir fırsat olarak gördü.

"AS" gazetesi, Mısır millî marşı çalınırken yaşanan ırkçı sahneye dikkat çekti; burada yuhalama sesleri yükseldi ve ilk yarıda birkaç kez tekrarlanan "zıplamayı reddeden Müslümandır" türünden utanç verici tezahüratlar yapıldı.

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"AS", birinci sayfasının göbeğine "Dünya çapında rezalet" yazdı; kapağının üst kısmına ise şunu yazdı: "Cornellà Stadı'nda utanç verici ırkçı tezahüratlar".

Ayrıca arka plana, FIFA'nın ırkçılığa karşı protokolünün devreye sokulduğu devre arasında taraftarların ırkçılığını durdurma girişimi sırasında stattaki ana ekranın bir fotoğrafını yerleştirdi; ekranda şöyle yazıyordu: "Sporda şiddeti önlemeye ilişkin mevzuatın, yabancılara yönelik şiddet, nefret veya ırkçılık eylemlerine etkin katılımı yasakladığı ve cezalandırdığı hatırlatılır."

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"AS" ayrıca, dünya basınının (Mısır medyası dâhil) olayı, 2030 Dünya Kupası öncesinde İspanya'nın imajına zarar veren bir "skandal" olarak kınadığına işaret etti.