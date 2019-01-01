Igor Tudor Udinese ile sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A'da zor günler geçiren Udinese ile anlaştı.

Son iki maçının kaybeden ve bir maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan 'de teknik direktör Davide Nicola bu sabah görevinden alındı. Nicola'nın yerine ise geçtiğimiz sezon 'ı da çalıştıran Igor Tudor'un getirildiği açıklandı.

Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezonun sonunda yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tuttuktan sonra görevinden ayrılmıştı.