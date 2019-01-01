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Serie A

Igor Tudor Udinese ile sözleşme imzaladı

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A'da zor günler geçiren Udinese ile anlaştı.

Son iki maçının kaybeden ve bir maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Udinese'de teknik direktör Davide Nicola bu sabah görevinden alındı. Nicola'nın yerine ise geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'un getirildiği açıklandı.

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Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezonun sonunda yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tuttuktan sonra görevinden ayrılmıştı.

 

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