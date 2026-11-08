Igor Thiago’nun akıl tutulması: Brentford forveti, Brighton karşısında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü

Brentford forveti Igor Thiago, Brighton karşısında bir anlık akıl tutulması sonucu kırmızı kart görerek Amex Stadyumu'nda kabus gibi bir öğleden sonra geçirdi. Şiddetli hareket nedeniyle oyundan atılan Thiago, Premier Lig maçında takım arkadaşlarını çok zor durumda bıraktı.

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Brentford yıldızı için disiplin felaketi

Thiago'nun ilk yarının başlarında doğrudan kırmızı kart görmesi, Brentford'ın Brighton karşısında olumlu bir sonuç alma umutlarına ağır darbe vurdu. Sahadaki hararetli bir tartışmanın ardından kontrolünü kaybetmiş gibi görünen forvet, Brighton orta saha oyuncusu Chema Andres'i yüzünden itti.

Olay başlangıçta sahadaki hakemin tam dikkatinden kaçtı ancak doğru disiplin kararının verilmesi için teknoloji kısa sürede devreye girdi.

Brighton sayısal üstünlüğü değerlendirdi

Kırmızı kart, Thiago oyundan atılmadan önce de geride olan Brentford'ın durumunu daha da zorlaştırdı. Diego Gomez, iki takım arasındaki özgüven farkını ortaya koyan akıcı bir atağı tamamlayarak henüz 15. dakikada Brighton'ı öne geçirmişti. Devre arasına girilmek üzereyken her zaman güven veren Pascal Gross'un penaltıyı gole çevirmesiyle Brentford'ın önündeki görev daha da çetinleşti.

Brighton, sahada açılan alanları sonuna kadar değerlendirerek topa hakim oldu ve Premier League tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmaya çalıştı. Fabian Hurzeler'in ekibi, galibiyetin kendisini ikinci sıraya taşıyacağını bilerek maça çıktı. Bu sonuç, yaklaşan millî maç arasından önce büyük bir moral kaynağı olacaktı.

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Thiago'nun olası cezası Brentford'ın zorlu fikstürüne eklendi

Brentford'ı bekleyen zorlu maçlar düşünüldüğünde, Thiago'nun oyundan atılmasının zamanlaması ciddi bir sorun yaratıyor. Millî maç arasının ardından Everton'ı ağırlayacak ve Manchester United deplasmanına gidecek olan Brentford, aralık ayına şampiyonluk adayları Arsenal ve Manchester City ile üst üste oynayacağı maçlarla başlayacak.

Şiddet içeren hareketi nedeniyle üç maç men cezası alma ihtimali bulunan forvet, Keith Andrews'un ekibi bu zorlu dönemi aşmaya çalışırken kritik karşılaşmaları kaçırabilir.

Bu sezonki istatistikleri

Thiago, 2024 yazında Belçika ekibi Club Brugge'den Brentford'a katıldı. Forvet, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkıp dört gol attı ve iki asist yaptı.