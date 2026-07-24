İsviçre ve Avusturya’da birçok medya kuruluşu cuma sabahı Frankfurt am Main’daki basın toplantısını canlı aktardı, Klopp’un eski ikinci vatanı İngiltere’de de basın gelişmeleri çok yakından takip etti. En büyük yankıyı ise Klopp’un şu sözleri uyandırdı: "Yanlış davranırsanız ve ailemi rahat bırakmazsanız, giderim!"

İsviçre’deki Tagesanzeiger şu başlığı attı: "Klopp muhtemel söylenenlere karşı çıkıştı." İngiltere’deki Daily Mail ise "Liverpool efsanesi"nin basın toplantısı sırasında, Julian Nagelsmann’ın eşi Lena Wurzenberger ile Winston-Salem’deki takım kampında çekilen fotoğrafları etrafında dönen tartışmayı hatırlattı.

Jürgen Klopp yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü: "Mesih mi yoksa yalnızca kozmetik mi"

BBC şimdiden şu soruyu sordu: "Mesih mi yoksa yalnızca kozmetik mi? Klopp, Almanya’daki yeniden yapılanmada şüphecileri ikna etmek zorunda." Alman futbolunun Paraguay karşısında Dünya Kupası’ndan ağır bir yenilgiyle elenmesinin ardından "derin bir kimlik krizine" sürüklendiği belirtildi: "Yalnızca üç hafta sonra Klopp’a, kırılan parçaları toplama ve bir zamanlar ülkenin ünlü kazanma zihniyetini yeniden tesis etme görevi verildi."

Dünya şampiyonunun ülkesinde de medya, Klopp’u Alman futbolu için umut olarak görüyor. İspanyol spor gazetesi Marca şu ifadeleri kullandı: "Artık tüm gözler Klopp’un üzerinde. Rekabetçi takımlar kurma becerisi, kaybolan prestijini geri kazanmaya ve yeniden büyük kupalar için mücadele etmeye çalışan bir Almanya’nın en büyük umudu."

Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü oluyor: Basından diğer yorumlar

The Telegraph: "Jürgen Klopp, tanıtıldığı gün Almanya görevinden istifa etmekle tehdit etti. Eski Liverpool teknik direktörü, iki yıllık antrenörlük arasını yıllık 6 milyon sterlinlik sözleşmeyle noktalarken bir ültimatom verdi."

Liverpool Echo: "Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğinin doğrulanmasının ardından net bir mesaj verdi. Eski Liverpool teknik direktörü, ailesinin medya tarafından rahatsız edilmesi halinde yeni görevini bırakacağı uyarısında bulundu."

The Sun: "Klopp’tan güçlü uyarı: 'Ailemi rahat bırakın'. Bel altı eleştiriler gelmesi halinde işi bırakacağına söz verdi. Dünya Kupası fiyaskosunun ardından taraftarlara ve medyaya net sınırlar çizdi."

L'Équipe: "59 yaşındaki Klopp, kariyerinde ilk kez bir milli takım teknik direktörünün günlük rutinini yaşayacak; sonuç alamayan dört kez dünya şampiyonuna yeni bir ivme kazandırma gibi ağır bir sorumluluk üstlenecek. Önündeki iş çok büyük görünüyor."

Gazzetta dello Sport: "Resmi: Klopp yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü. Ama uyarıyor: 'Kişisel saldırı yok, yoksa giderim.'"

Der Standard: "Bu bir zaman meselesiydi ve o zaman şimdi geldi. Cuma sabahı Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı’nın yeni başantrenörü olarak tanıtıldı; dünya futbolunun en kötü saklanan sırrı nihayet açığa çıktı."

Krone: "Net mesaj! Jürgen Klopp’un DFB milli takım teknik direktörü olarak söylediği ilk sözler gerçekten dikkat çekiciydi. 59 yaşındaki teknik adama göre bu görev kendisi için büyük bir onur, ancak hemen ardından şu net mesajı veriyor: 'Bu işi yapmamı artık istemediğiniz gün bunu söylersiniz. Ben de giderim. Tazminatsız.' Ama öne sürülen tek şart bu değil."





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