Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB", 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Arjantin karşılaşmasında İsviçreli Breel Embolo'nun gördüğü kırmızı kartın hatalı bir karar olduğunu doğrularken, oyuncunun ikinci sarı kartı görmesine yol açan video yardımcı hakem inceleme sürecinin doğru olmadığını açıkladı.

IFAB'a göre, Embolo faul kazanmak amacıyla dalış yaptığı gerekçesiyle video yardımcı hakem incelemesinin ardından ikinci sarı kartını gördükten sonra atılmayı hak etmiyordu. Bu karar, İsviçre'nin 1-1'lik beraberliği yakalamasından kısa bir süre sonra, 72. dakikada maçın seyrini değiştirdi.

Kırmızı kart kararı, Arjantin'in uzatmaların ardından 3-1 kazanmasına katkıda bulunurken, kararın çeşitli itirazları da beraberinde getirdi. Bunların arasında Mısır Milli Takımı oyuncu ve teknik direktörlerinin, hakemlerin karar aşamalarında Lionel Messi'nin takımını kayırdığına dair eleştirileri de yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından yetkilendirilen kurul, video yardımcı hakem teknolojisinin kullanım yönetmeliklerine ilişkin bir açıklamayı Pazartesi günü yayımladı. Açıklamada, "kimlik tespitinde hata" durumlarına özel VAR protokolünün, gelecekteki müsabakalarda kullanılabilir olsa da, Dünya Kupası sırasında bu tür olaylara uygulanmaya uygun olmadığı vurgulandı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bununla birlikte, söz konusu inceleme tamamlanana kadar protokolün bu şekilde kullanılması caiz değildir."

Embolo, sarı kart gören Arjantin orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile girdiği temasın ardından yere düşmüştü.

Video yardımcı hakem yetkilileri, Paredes'in faul yapmadığını hakeme bildirdi ve onun yerine Embolo sarı kart gördü. Bu, oyuncunun ikinci sarı kartıydı ve maçtan atıldı.

Söz konusu olay, "kimlik tespitinde hata" kuralının şu anda uygulanması gereken şekli temsil etmiyor; zira bu kural, kartın, cezalandırıldığı asıl faulü işlemeyen yanlış oyuncuya gösterilmesi durumunda hakemin kararını düzeltmek için kullanılıyor.

İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, Kansas City'deki maçın ardından şunları söyledi: "Hakem yanlış kararı verdi. Kendi hakemlerini koruyacaklarını biliyorum, ancak bu kural bugün maçımızı mahvetti. Bu son derece acı verici ve bu şekilde elenmek çok can yakıyor."

IFAB, kartın "yalnızca, cezalandırıldığı faulü işleyen oyuncunun kimliğini belirlemek için gözden geçirilebileceğini, faulün kendisinin ise gözden geçirilemeyeceğini veya değiştirilemeyeceğini" açıkladı.

Video yardımcı hakem teknolojisi protokolünün gözden geçirilmesi Mart ayından bu yana sürüyor ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Embolo'nunki gibi olayların bu incelemenin kapsamına girdiğini kabul etti.

Merkezi Zürih'te bulunan kurul şunları belirtti: "Dalış durumlarını ele almak amacıyla kimlik tespitinde hata maddesinin 2026 Dünya Kupası sırasında kullanılması olumlu karşılandı."

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından atanan yetkililerle birlikte dört İngiliz futbol federasyonundan oluşuyor.

Kurulun yıllık toplantısı, oyunun kurallarını güncellemek amacıyla her yıl Şubat veya Mart ayında düzenleniyor ve bu kurallar büyük turnuvalarda ya da bir sonraki sezonda yürürlüğe giriyor.