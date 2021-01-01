IFAB elle oynama kuralında değişiklik yaptı: Hangi kural değişti?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama kuralında değişiklik yaparak konuya açıklık getirdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) elle oynama kuralına açıklık getirdi. Dünya futbolunun patronu FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre; 135. IFAB Yıllık Genel Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Hangi maddede değişiklikler yapıldı?

Futbol Oyun Kuralları'nın suistimaller ve faullerle ilgili 12. maddesinin uygulanışı açıklığa kavuşturulurken bazı değişikliklere de gidildi.

Üyeler, elle oynama pozisyonlarının yorumlanmasının, hatalı uygulamalar nedeniyle her zaman tutarlı olmadığı konusunda uzlaştı.

Ayrıca oyuncunun elinin ya da kolunun topa her dokunuşunun ihlâl olmadığı da doğrulandı.

İstemeden elle oynamalarda karar ne olacak?

Bir oyuncunun istem dışı, topla elle oynaması sonucunda, bu oyuncunun takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse, bunun artık kural ihlâli olarak sayılmaması kararı alındı.

Elle oynama kuralının ihlâl edildiği durumlar

IFAB, elle oynama kuralının ihlâl edildiği durumlara da açıklık getirdi:

"Bir oyuncu, elini ya da kolunu topa doğru götürerek, topa elleri ya da koluyla isteyerek dokunursa, eli yada koluyla doğal olmayan bir şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa değme riskini arttırırsa, istemeden bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa kuralı ihlâl eder."