IFAB, 5 oyuncu değişikliğinin 'kalıcı' hâle gelmesini onayladı

IFAB, futbol müsabakalarındaki 'geçici' olan 5 oyuncu değişikliği kuralını 'kalıcı' hale getiriyor.

Futbolun kurallarını belirleyen kuruluş IFAB, maçlardaki 5 oyuncu değişikliğinin kalıcı hale getirilmesine karar verdi. Bu yönde bazı planlamalar içerisinde olan kuruluş, çalışmalarına devam ediyor.

IFAB, pandemi döneminde getirilen futbol maçlarında 5 oyuncu değişikliği kararının; kalıcı hale getirilmesi konusunda FIFA ile sanal bir toplantı yaptı.

Ne söylendi?

La Gazetta Della Sport' un haberine göre; toplantının ardından açıklamalarda bulunan IFAB yetkilileri, 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı olarak yürürlüğe gireceğini ancak bu kararın, FIFA ve kıtaların federasyonlarının kararına göre netlik kazanacağını söylediler.

COVID-19 pandemisinin küresel futbol üzerindeki etkisi nedeniyle IFAB, 2021 yılının mayıs ayında müsabakalarda 5 oyuncu değişikliğinin yapılması kuralının uzatılmasına karar vermişti. 31 Aralık 2022'ye kadar bu kuralın; tüm ulusal ve uluslararası maçlarda uygulanmaya devam edeceği bildirilmişti.

Yedek oyuncu konusunda ne karar verildi?

IFAB, 5 oyuncu değişikliği hakkının müsabakalarda sürekli olarak uygulanması yönünde bir karar verdi. Futbol dünyasının ihtiyaçlarına göre şu anda devam eden yedek oyuncu ve mevcut oyuncuların sayısının ise aynı kalmasına karar verildi.

Devre arasındaki süre aynı kalıyor

Öte yandan, Güney Amerika'dan gelen bir tavsiyenin ise kabul edilmediği de belirtildi. Güney Amerika'da düzenlenen Libertadores Kupası'nda, maçlardaki devre arası sürelerinin 15 dakikadan, 25 dakikaya çıkarılması yönünde IFAB'a bir istek geldiğini ancak bu talebin uygun görülmediği ifade edildi.

IFAB yetkilileri, devre arasındaki sürenin 25 dakika olmasını istemiyor çünkü futbola 25 dakika ara verilmesinin, oyuncuların sağlığına olumsuz bir etki edebileceğini düşünüyorlar. Futbolcuların uzun süre hareketsiz kalmasının, performanslarına negativ bir etki getireceği savunuluyor.

Futbolcu sağlığı düşünülerek; Güney Amerika'dan IFAB'A gelen istek reddedildi.

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